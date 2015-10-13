Воздух станет чище, а дороги – безопаснее Свежий выпуск 521 Рысты АЛИБЕКОВА

О введении сбора за первичную регистрацию транспортных средств и платы за утилизацию товаров в рамках законопроекта по вопросам индустриально-инновационной политики, который одобрен Мажилисом и в настоящее время находится на рассмот­рении в Сенате Парламента, на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК рассказали вице-министр по инвестициям и развитию Альберт Рау, заместитель председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР Тимур Нурашев и заместитель директора департамента управления отходами Министерства энергетики Бизара Досмакова.

Разъясняя необходимость принятия этих норм, А. Рау отметил, что новый сбор заменит уже существующую таможенную пошлину. Причина такого решения – вступление нашей страны во Всемирную торговую организацию. Если на текущий момент общий размер налогов на импорт составляет порядка 30–35%, то в следующем году он снизится до 19%, а к 2020 году достигнет 15%. По мнению вице-министра, это приведет к наплыву автомобилей на внутренний рынок, что в свою очередь негативно скажется на отечественном автопроме. В таких условиях введение сбора за первичную регистрацию является мерой, которая позволит вернуть пошлины на прежний уровень.

При этом сумма сбора не повышена на регистрацию новых автомобилей, ее размер останется на прежнем уровне – 0,25 расчетных показателя, или примерно 500 тенге. Сбор вырастет в отношении бывших в употреблении транспортных средств, импортированных в Казахстан. Для автомашин возрастом от 1 года до 3 лет ставки составят 50 МРП (99 000 тенге), старше 3 лет – 500 МРП (990 000 тенге). Для автобусов, грузовых автомашин эта цифра будет еще выше.

Ставки сбора установлены, исходя из принципа максимально эффективного омоложения автопарка. В итоге конечная стои­мость автомобиля для рядового покупателя не только не вырастет, но и понизится. По словам Альберта Рау, снижение в среднем составит порядка двух тысяч долларов.

В подтверждение тому заместитель председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР Тимур Нурашев привел пример. Если сегодня «Тойота Камри» старше 5 лет объемом 2,4 литра с учетом действующих таможенных пошлин стоит 20 551 доллар, то с 1 января 2016 года она будет стоить 15 570 долларов, с учетом всех выплат (таможенная пошлина 19% + сбор за первичную регистрацию). Это говорит о том, что введение первичного сбора не повысит нагрузку на население в сравнении с таможенной пошлиной и розничная цена автомобилей для потребителей в РК не изменится.

Сбор за первичную регистрацию бывших в употреблении транспортных средств является одним из шагов, способствующих не только омоложению автопарка страны, но и улучшению экологической ситуации, повышению безопасности на дорогах. Как напомнил А. Рау, на данный момент в Казахстане зарегистрировано 4 млн легковых автомобилей, из которых более половины произведены в среднем 19 лет назад...

На брифинге также отмечалось, что на сегодня производители несут ответственность перед пот­ребителями за качество товаров и продукции. Однако не предусмот­рена их ответственность за утилизацию отходов, образованных после их потребления или эксплуа­тации. Поэтому законопроектом вводится принцип расширения ответственности производителей, который заключается в участии производителей в сборе отходов, образованных после потребления или эксплуатации товаров, продукции и их упаковки, а также переработке, утилизации или повторном использовании.

В рамках этой нормы автопроизводителей законодательно обяжут утилизировать старые транспортные средства. Производитель будет либо напрямую заниматься утилизацией автомобилей, либо будет финансировать такую работу. Для этого планируется создать специальный фонд, подконтрольный бизнес-сообществу.

На текущий момент практически во всех регионах Казахстана действуют центры по утилизации шин. Создание нового финансового оператора позволит расширить спектр перерабатываемых деталей. По мнению Альберта Рау, с принятием закона о внесении изменений в индустриальную политику для этого появится соответствующая правовая база. Со временем расширение ответственности распространится и на другие отрасли промышленности – производство электротехники и упаковки. Система утилизации заработает после того, как будет создана соответствующая инфраструктура.

Заместитель директора департамента управления отходами Министерства энергетики Бизара Досмакова добавила, что законодательством предусматривается утилизационный сбор, который отечественными производителями и импортерами будет уплачиваться на банковский счет оператора, которого определит Правительство. Этот процесс бизнес будет регулировать сам. Размер платы за утилизацию будет рассчитываться на основе методики, утверждаемой уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Предполагается, что введение этих норм повысит инвестиционную привлекательность организации автопроизводства в нашей стране, решит экологические проблемы при эксплуатации автомобилей.



