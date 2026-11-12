Воздух теперь под контролем

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Данные по шести загрязняю­щим веществам (пыль, диоксид серы и азота, сероводород, оксид углерода и озон) в режиме реального времени поступают с 25 автоматизированных постов,­ расположенных по границам промышленной зоны и в различных районах. В приложении они отражаются в виде карты в цветах светофора. Часть локаций – в основном в историчес­кой части Усть-Каменогорска на правом берегу Иртыша – окрашена красным и желтым. В районах на левом берегу, отделенных рекой от металлургических комбинатов и ТЭЦ, больше зеленой или желтой маркировки.

Современные автоматизированные установки с настройками под характерный для Усть-Каменогорска смог появились в городе примерно год назад­. Стоимость проекта 500 млн тенге. В региональном аналитичес­ком центре, куда стекаются данные с датчиков, пообещали разложить по полочкам, кто, чем и в каком объеме загрязняет местный воздух. Вместе с тем практически на протяжении года от общественности и экспертов шли жалобы на недоступность информации.

Как пояснил эколог Даулет Асанов, 25 новых автоматизированных станций – это полноценная информационная система с возможнос­тью мониторинга качества воздуха, анализа данных, прогнозирования ситуации и определения наиболее загрязненных очагов. Большой плюс в том, что система охватывает почти всю территорию города.

– Если полноценно использовать данные постов мониторинга, анализировать их, можно выстраивать политику по регулированию выбросов предприятий и частного сектора, – пояснил эколог. – Например, можно понять, нужна ли городу новая угольная генерация. Но если к данным доступа нет, сложно говорить о пользе системы.

В облуправлении цифровизации закрытость информации объяс­няли этапом настройки и разработкой форма­та предоставления данных.

И вот спустя почти год общест­венники экологического бюро «Өскемен тынысы» заявили о подключении системы к мобильному приложению Казгидромета Air.kz. Каждый теперь получил доступ к информации в режиме реального времени по шести основным загрязняющим веществам в 25 различных уголках Усть-Каменогорска.

По словам руководителя экобюро Елены Березинской-Абиловой, работу по интеграции данных совместно провели Казгидромет, регио­нальный аналитический центр и экологи крупных предприятий. В перспективе показания новых установок мониторинга будут учитывать вместе с данными девяти постов Казгидромета, чтобы оценить качество городской атмосферы.

– Сведения с 25 постов являются достоверными, – пояснила общест­венница. – И они удобно отражены в смартфоне. Как минимум мобильное приложение поможет горожанам планировать прогулки и активности на свежем воздухе.

В числе отличных цифровых решений глава экобюро назвала также платформу eOtinish и чат-бот «Таза Қазақстан». Неравнодушные люди уже отправили электронные сообщения о десятках стихийных свалок и предприятий-загрязнителей.

Как правило, реакция бывает незамедлительной. Нарушителям экологи выдают предписания, которые необходимо исполнить в течение пяти дней. Свалки ликвидируют еще быстрее – за три дня. Как резюмировала общественница, только с начала года специалисты областного департамента экологии завершили 120 проверок, в том чис­ле на основании обращений граждан. Суммы экоштрафов превысили 230 млн тенге.