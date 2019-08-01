​Воздушная тревога

Ежегодно фактические выбросы в атмосферу только по так называемым «организованным источникам» – промышленным предприятиям с налаженной сис­темой учета эмиссии – составляют по Актобе 27 тыс. тонн. При этом, как явствует из результатов, полученных мониторинговыми станциями Казгидромета, имеются факты превышения ПДК по таким загрязняющим веществам, как взвешенные час­тицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода.

Большую нагрузку на атмосферный воздух города оказывают и неорганизованные источники. К ним экологи относят выхлопы автомобильного транспорта, суммарный объем которых в год достигает 61 тыс. тонн, а также предприятия стройиндустрии, местный рельсобалочный завод, шлакоотвал…

По словам начальника регионального департамента экологии Жаксыгали Иманкулова, в ходе проведения профилактических внеплановых проверок ряда производств было установлено немало нарушений. К примеру, некачественно исполняются природоохранные мероприятия в ТОО «Казахойл Актобе», Донском ГОКе, ТОО «Арал Петролеум Кэпитал», АО «СНПС-Актобемунайгаз».

Как известно, Главой государства на недавнем расширенном заседании Правительства было подчеркнуто, что все крупные предприятия должны иметь конкретные планы по внедрению новейших технологий очистки и кардинальному снижению эмиссии (выбросов). А что на деле? В «черном списке» экологов нынче значатся 25 крупных предприятий города и области, суммарные выбросы и сбросы которых в общем объеме составляют более 75%.

Для обеспечения эффективной работы по снижению эмиссии на этих производствах департамент ведет целенаправленную работу. С участием акимата области намечает заключение с этими предприятиями трехстороннего соглашения на ближайший период. На особый контроль будет взят вопрос исполнения ими своих обязательств по внед­рению технологий очистки и снижению выбросов.

Задачи по обеспечению качества атмосферного воздуха, улучшению экологической обстановки предусматривается отразить и в соответствующем комплексном плане городского развития.

Конечно, все это пока в разработке. А между тем факты превышения концентрации сероводорода в атмосферном воздухе Актобе не идут на убыль. Только в текущем году, по данным Казгидромета, уже имеется шесть подобных случаев. Источники загрязнения – изношенные канализационные сети, очистные сооружения, иловые площадки общей площадью 25 га, отходы спиртового производства (барды), размещенные на полях испарения бывшего мясокомбината.

Экологами проведены внеплановые проверки 112 субъектов, осуществляющих сброс промышленных стоков в систему водоотведения АО «Акбулак», на наличие, а также использование оборудования по очистке производственных сточных вод.

Нарушители не остались безнаказанными. Вместе с тем начаты работы по обработке накопителя барды комплексным микробиологическим удобрением. Уже получен положительный результат.

АО «Акбулак» нынче осуществил ряд мероприятий по устранению запахов, исходящих от канализационных очистных сооружений (КОС). Завершило предприятие и закрытие песковых площадок площадью 500 квадратных метров. На КОС установлено оборудование «Мок­рый барьер» стоимостью 47 млн тенге. Изучается возможность и целесообразность применения специального препарата в системе водоотведения для очистки стоков от сероводорода.

До конца года здесь обещают завершить работы по нейтрализации неприятного запаха в барде.