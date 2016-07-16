​Воздушную гавань модернизируют

Терминал с пропускной способностью 200 пассажиров в час позволит не только увеличить частоту выполняемых рейсов, но и привлечет новых авиаперевозчиков. По мнению специалистов, подобная модернизация расширит географию полетов, обеспечит их безопас­ность. В ближайшее время аэропорт Усть-Каменогорска сможет принимать воздушные суда, следующие транзитом по маршрутам Казахстан – Европа – страны Юго-Восточной Азии.

Согласно разработанной проектно-сметной документации нормативный срок строительства терминала составляет 7 месяцев.