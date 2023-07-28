Воздушный шар или мыльный пузырь?

Чудесные шары, профессиональные пилоты, душой болеющие за свое дело, толпы романтиков, мечтающих полетать в облаках, акимат, всячески способствующий проведению события, спонсор, способный оплатить все эти радости. Казалось бы, чем можно испортить столь дивные начинания? Но с этим с легкостью справились организаторы фестиваля, превратив мечту в надувательство.

Практически два месяца СМИ и соцсети пестрели яркой рекламой, блогеры всех направлений активно продвигали праздник воздушных шаров. Грандиозное событие ждали все.

По расчетам, фестиваль должны были посетить около 40 тыс. человек. Траты планировались, соответственно, тоже грандиозные. Или помогло возмущение, прокатившееся в соцсетях, или же возобладал здравый смысл, но потратить 183 млн тенге из бюджета, к счастью, не пришлось. К проведению фестиваля акимат Алматинской области привлек спонсоров.

На фестиваль прибыли пилоты с 30 аэростатами из России, Узбекистана, Кыргызстана, Монголии и, конечно, наши отечественные воздухоплаватели из Алматы, Шымкента, Астаны, Усть-Каменогорска, Туркестана, Жезказгана и Костаная.

К месту проведения мероприятия прибыли и мы в оговоренный срок – к половине седьмого утра. Шары только заполняли горячим воздухом, и вскоре около двадцати расписных красавцев взмыли в голубое небо. Восторг и радость длились недолго. Ветер, облюбовавший эту территорию за сотни лет до сегодняшнего дня, внес коррективы, и экипажи воздухоплавателей сдули аэростаты до приезда первых гостей. Безопасность прежде всего.

– Летать днем можно только в зимнее время. Остальной период – только на рассвете и за два часа до заката. Если, конечно, позволяют погодные условия, – комментирует президент Федерации воздухоплавания Казахстана Александр Русинов.

Выбор места проведения фестиваля изначально был другим, по информации с официальных рассылок это должно было быть побережье Капчагая.

На пресс-конференции представитель организаторов фестиваля – компании Sled production House Наталья Расторопнова пояснила, что место выбрано очень правильное – вдали от лесопосадок и линий электропередачи. Не учтен лишь был температурный режим, повторяющийся из года в год на данной территории, именуемый климатом. Ну и... круглогодичные сильные ветра, так свойственные этой местности.

Для совершения благоприятных полетов, по словам пилотов, допус­тимая скорость ветра не должна превышать трех метров в секунду, а температура воздуха – не более 25 градусов по Цельсию.

На сайте организаторов предлагалось совершить полет на воздушном шаре за 10 тыс. тенге в период с 10 утра до 11 вечера. Не знать, что в этой местности необходимой температуры в это время года просто быть не может, мог только человек, никогда не слышавший о Казахстане и уж тем более о Капчагае.

И как результат перед первыми гостями, прибывшими на международный фестиваль воздушных шаров Konaev International Baloon Festival предстала совершенно неожиданная картина.

Вместо красочных шаров – пыль, колючки, невыносимое пекло и печальные «тряпочки» спущенных аэростатов. Тщетно пытаясь разыскать организаторов, гости обращались к волонтерам, компетентности которых хватало лишь на то, чтобы указать, где сцена и где биотуалет (справедливо будет сказать, что их было предостаточно – около 100 штук). Об остальном, по словам подростков, их не уведомили.

На возмущение людей, приехавших издалека (гости были из Костаная и Семея) и купивших на сайте невозвратные билеты, было обещано отправить их в полет ближе к вечеру. Учитывая, что это open air площадка, а на дворе – июль с сорокаградусной жарой, ждать с 10 утра до вечера – занятие маловероятное. Вечером шары все же подняли, но большинству гостей увидеть это так и не довелось.

Но надо отдать должное, силовики и спецслужбы, сопровождавшие фестиваль, отработали на сто процентов. Два дня на мероприятии дежурили медики, полицейские, пожарные. Спецтехники тоже было много. Внушительное количество машин скорой помощи, пожарные и полицейские автомобили. Пожарные так вообще стали едва ли не основным гвоздем программы, поливая измученную жарой толпу из брандспойтов. С ними в популярности могла соревноваться лишь хедлайнер фестиваля – певица Oceana, буквально спасшая гостей от полного разочарования.

Казахстанская школа воздухоплавания по праву считается одной из сильнейших в мире. Обучаться к нам приезжают не только из соседних стран, но и из дальнего зарубежья. Популярный фестиваль воздушных шаров в Каппадокии тоже отчасти made in Kazakhstan. Кстати, фото­графиями с турецкого фестиваля организаторы пользовались в своих рекламных целях, как говорится «в нахалку», пользователи соц­сетей делали неоднократно замечания, мол, неприлично выставлять фото Каппадокии в рекламе казахстанского мероприятия.

У нас есть все ресурсы для развития этого вида спорта, мастера, способные обучить и направить, увлеченные романтики, мечтающие о небе и даже спонсорская поддержка. Руководство Алматинской области, на территории которой и проходил фестиваль, также очень заинтересовано в развитии воздухоплавания в регионе.

– Перед Алматинской областью стоит задача – развивать туристический кластер. Туризм – одна из быстро развивающихся отраслей, сопоставимая с нефтегазовым сектором. У нас имеется для этого весь необходимый потенциал. Но, помимо того, что нужно максимально использовать ресурс, данный нам природой, надо развивать и событийный туризм, к которому в будущем и будет относиться Konaev International Baloon Festival. В планах – сделать его ежегодным, – отметил на встрече с журналистами аким Алматинской области Марат Султангазиев.

Очень хотелось бы верить в то, что эти планы все же осуществятся и впредь никто не нарушит их своим непрофессионализмом.

Те, кому все же удалось полетать на воздушном шаре, описывали свои эмоции по-разному: кому-то не хватило высоты и времени, кто-то надеялся на свободный полет, а не на поднятие, но большинство, конечно, было в восторге. Правда, поднявшихся от общего числа посетителей был мизерный процент, хотя билетов куплено предостаточно. Охватить даже тех, кто не сдался жаре и скуке и дождался обещанных полетов, не успели.

По словам организаторов, формат свободных полетов практически нереален в условиях фестиваля. Поэтому шары просто поднимали и почти тут же опускали вниз. А в режиме реальных полетов за каждым шаром по земле следует внедорожник, и полет может затянуться так, что полетать удастся еще меньшему количеству людей. Все это понятно, как и то, что воздухоплавание – все же авиация, хоть и «тряпичная», и на каждый полет требуется разрешение Казаэронавигации. К счастью, на конаевском фестивале никто не пострадал, кроме, собственно, главных героев торжества – один шар все же загорелся и был экстренно «госпитализирован».

Отдельно как на явлении хотелось бы остановиться на волонтерах. Как показала практика прошедшего фес­тиваля, в стране, видимо, не все еще знают, кто это и как этих людей организовать. В субботу утром на площадку фестиваля высадили десант из улыбчивых подростков. К вечеру на смену улыбкам пришли растерянность, усталость и голод. Покормить волонтеров организаторы забыли, как и забрать их вовремя и отвезти в город. Большая часть из них добиралась на попутках, а остальные смогли уехать домой только в четыре утра. Даже страшно представить, что было с их родителями, которые не могли дозвониться до детей, так как связи на фестивале особо не было. Ни мобильной, ни Интернета, по причине отсутствия которого многие не смог­ли расплатиться за воду и еду, так как карточки не принимали, а лишь наличку и банковские переводы.

Одной из целей фестиваля было снижение нагрузки на капчагайское побережье, под завязку заполненное в это время спасающимися от жары отдыхающими. Но на деле это был какой-то странный маркетинговый ход для популяризации зон отдыха водохранилища. Не получив желаемых эмоций и обещанного драйва, гости потоком хлынули на ближайшие пляжи, находившиеся примерно в десяти километрах от площадки фестиваля.

– Мы были уверены, что эти выходные станут «мертвыми», даже закуп продуктов и напитков сделали слабеньким, – говорит администратор частного пляжа Сухроб Алиев. – Но уже к двенадцати часам был побит рекорд этого лета. А к двум часам мы свой пляж закрыли на въезд, машины только выезжали.

И в Актобе, и в Шымкенте, и в Алматы уже проходили подобные мероприятия со сценарием как под копирку с сегодняшним: грандиоз­ная реклама, впечатляющая кампания в соцсетях и абсолютный «игнор» погодных условий и дезинформация посетителей. Да и программа практически идентична: пара интересных артистов, местные коллективы, ремесленники, мастер-классы и даже тюки с сеном. Как и в нашем случае, и актюбинцев, и шымкентцев радовали выкладывавшиеся на все сто процентов артисты и красочный фейерверк. Так, может, как-то иначе следовало называть все эти мероприятия, провалившиеся с таким треском, но уверенно шагающие в «прокат» по стране без шаров да еще с теми же создателями и организаторами во главе?

Акимат Алматинской области продвигает регион как на местном рынке, так и на «импорт», привлекая иностранных туристов не только природными богатствами, но и различными мероприятиями спортивного, культурного и развлекательного характера. Очень надеемся, что организаторы сделают правильные выводы, учтут пожелания гостей фестиваля, а также вернут в полном размере денежные средства, потраченные на несостоявшиеся полеты.

Воздухоплавание – первый шаг человечества на пути к мечте – летать, как птицы! Так, может, не надо приземлять мечту?..