Прилетели!

На прошлой неделе все новостные сводки облетела информация о падении воздушного шара с людьми в Нур-Султане. Правда, в столичном ДЧС поспешили успокоить: мол, никакого падения не было, просто при приземлении воздушный летательный аппарат накренился набок. Однако от одной только мысли, что инцидент возле крупной торговой точки мегаполиса мог обернуться трагедией, становится не по себе.

Вообще, появилось немало вопросов по соблюдению безо­пасности и организации такого рода полетов в центре города. Хорошо еще, что шар не влетел в квартиры находящихся поблизости многоэтажек, ведь, учитывая порывистые столичные ветра, такой сценарий был вполне возможен.

Попытки связаться с представителями ТРЦ, возле которого произошел инцидент, не увенчались успехом. А вот в местном акимате поспешили откреститься от случившегося.

– Для проведения мероприятия к Дню города разрешительные документы от акимата района «Есиль» не требовались в связи с тем, что данная территория относится к ТРЦ «Керуен», – сообщили в пресс-службе акимата района «Есиль» Нур-Султана. – Организаторами направлялось письмо с уведомлением о проведении мероприятия. Но в данном письме информации о воздушном шаре не было.

Получается, организаторы самовольно решили организовать полет в центре города. Действо красивое. Но есть вопрос: а за безо­пасность кто-нибудь отвечал?

В национальной палате «Атамекен» сразу дали понять – это не к ним. Мол, они не контролирую­щий орган. Их задача – оказывать поддержку малому и среднему бизнесу. В Министерстве культуры и спорта, в свою очередь, ответили: все, что связано с обеспечением безопасности туристов, – вотчина местных исполнительных органов. При этом добавили: ассоциации по туристской безопасности в Казахстане нет.

– По итогам происшествия был совершен выезд на территорию. Согласно информации правоохранительных органов и сведениям, предоставленным ДЧС Нур-Султана, пострадавших нет, с предпринимателем проведена беседа, – добавили в акимате.

В столичном ДЧС прокомментировали: в момент спуска воздушного летательного аппарата в связи с резким порывом вет­ра произошел наклон самого шара, но его сразу же уложили на место.

– Департаментом по ЧС Нур-Султана ранее давалось оповещение о штормовом предупреждении. И нужно было прислушиваться к рекомендациям, – отметили там.

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять: сильный ветер, осадки, восходящие воздушные потоки могут помешать проведению полетов. Вряд ли организаторы не знали о возможных изменениях погоды. Тогда как объяснить случившееся? Человеческой беспечностью?

– Нет, команда сработала оперативно и профессионально, – комментируют инцидент в компании Kazaerostat. – Было видно, как слажено действовали сотрудники и пилот. Просто погода подвела.

А вот по поводу организации полетов в центре мегаполисов там отмечают: в городе подъемы на воздушном шаре разрешены, если это частная территория. Ну а если речь идет об общественном месте, то обязательно нужно согласование с местным акиматом.

– Подъем на воздушном шаре – это когда он привязан веревками и поднимается на высоту 30–50 метров. Минимальная площадка для организации подъе­мов составляет 50 на 50 мет­ров, – пояс­нили в компании воздухоплавателей.

Полеты на воздушных шарах – не единственное направление развлекательных услуг в стране. И нештатки в этой сфере происходят довольно часто. Сдувающие­ся батуты и срывающиеся с петель аттракционы – не редкость. Три года назад в Караганде под перевернутым ветром батутом скончался 12-летний ребенок. Осенью 2021-го жительница того же города погибла во время роуд-джампинга.

Чиновники не единожды обращались в Правительство с требованием принять срочные меры по обеспечению безопасности деятельности мест развлечений. После этого были внесены изменения в Закон «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», где контроль безо­пасной эксплуатации аттракционов закреплен за местными исполнительными органами.

Министерство торговли и интеграции утвердило и ввело в действие национальный стандарт. Но, как показывает практика, мало кто исполняет установленные нормы. А пресловутое «авось» не всегда оказывается на стороне тех, кто рискует.