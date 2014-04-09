Воздвигнут бюст в России

В рамках проекта в городе Невель Российской Федерации будет установлен бронзовый бюст А. Баймульдину на площади, названной в его честь. В текущем году исполнилось 70 лет подвигу отважного казахстанца. Уроженец Павлодарской области служил политкомиссаром 51-го кавалерийского полка гвардейской дивизии генерала Доватора. Участвовал в боях под Москвой и в освобождении западных регионов Советского Союза. После взятия нашими войсками города Невеля его назначили военным комендантом города. Абылхаир Баймульдин герои­чески погиб в январе 1944 года. Полковник был награжден орденами Красной Звезды и Красного Знамени, орденом Великой Отечественной войны I степени (посмертно), медалью «За отвагу»,

Бойцы поискового отряда «Майдан жолы», созданного на базе АО «Казахстанский электролизный завод» (входит в состав ENRC), готовятся провести ремонтно-реставрационные работы на площади имени героя и прилегающем к ней воинском захоронении, где покоится более 600 советских солдат.

Здесь же, в городе Невель, планируется установить мемориальную доску и адресные таблички на улице Ибраима Сулейменова, легендарного снайпера из Тараза, воевавшего под началом Абылхаира Баймульдина.

Международный патриотический проект «Дорогой славы» продлится до Дня защитников Отечества. Именно 7 мая в городе Невель пройдут тожественные мероприятия, посвященные открытию площади имени Абылхаира Баймульдина и памятника герою.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар