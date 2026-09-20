Возгорание кровли нежилого дома ликвидировали в Астане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В районе Байконыр по улице А. Матросова произошло возгорание кровли нежилого дома, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Как уточняется, по прибытии пожарных подразделений установлено, что горение происходило на площади 150 кв. метров. Спасатели оперативно приступили к тушению, не допустив дальнейшего распространения огня. Возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и своевременно сообщать о возгорании по номеру 112.