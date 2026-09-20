Возгорание кровли нежилого дома ликвидировали в Астане

Пожары
Дана Аменова
корреспондент

Спасатели оперативно приступили к тушению

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В районе Байконыр по улице А. Матросова произошло возгорание кровли нежилого дома, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС 

Как уточняется, по прибытии пожарных подразделений установлено, что горение происходило на площади 150 кв. метров. Спасатели оперативно приступили к тушению, не допустив дальнейшего распространения огня. Возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и своевременно сообщать о возгорании по номеру 112.

#дом #МЧС #пожар #возгорание #кровля

Популярное

Все
Глава МКИ встретился с министром культуры Франции
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка
Велогонщица Султанова принесла Казахстану первое золото Азиады
Казахстан и Франция расширяют сотрудничество в сферах театрального искусства, музейного и архивного дела
Трое туристов заблудились при спуске на пике Сатпаева в Алматинской области
На последнем круге выложилась на максимум – Рината Султанова о «золоте» Азиады
Велогонщик Луценко принес Казахстану второе золото Азиады
Софья Берульцева стала двукратной чемпионкой Азиады
Третье золото для Казахстана завоевал каратист Бигабыл
Алматинцев эвакуировали из многоэтажки из-за пожара
Азиада-2026: казахстанцы завоевали «бронзу» в современном пятиборье
Первый казахстанский фильм-катастрофу показали в Стокгольме
Трое туристов потерялись в темноте в горах Алматы
Археологи нашли следы древних матрасов и подушек в могилах
Девятиэтажка пойдет под снос
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
В Казахстане усилили требования к организациям по соцуслугам
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
Токаев провел ряд встреч с мировыми лидерами на саммите БРИКС
Двух сотрудниц туристической полиции уволили после видео с блогером в Астане
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Астана присоединилась к общенациональному челленджу Otbasym-2026
Токаев выступил на саммите «БРИКС плюс» в Нью-Дели
Кок Жайлау: новые возможности для горного туризма
Президент провел встречу с премьер-министром Индии
Осечка «Кайрата» и рывок «Ордабасы»
Токаев встретился с премьер-министром Эфиопии
Свыше 50 тыс казахстанцев обратились в Центры поддержки семьи с начала года
Создается цифровой двойник Алатау
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Курсай. Двенадцать лет спустя
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
В Бишкеке установили самое большое в ЦА колесо обозрения
Принц Гарри и Элтон Джон выплатят газете Daily Mail $13 млн
Дорога больших возможностей

Читайте также

Алматинцев эвакуировали из многоэтажки из-за пожара
Огонь едва не перекинулся на лесной массив в СКО
Когда кругом адское пекло
Мощные лесные пожары бушуют в турецкой Анталье

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]