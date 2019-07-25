Возле озера Талдыколь в столице планируют создать городской природный парк

В Нур-Султане на прилегающей к озеру Талдыколь территории планируется создать городской природный парк. Об этом рассказал научный сотрудник Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК) орнитолог Руслан Уразалиев, передает корреспондент Kazpravda.kz
"Идея городского природного парка в том, чтобы у людей была возможность оказаться в условиях, приближенных к естественным, не покидая город. У нас есть уникальная возможность вернуть природу в город и не тратить при этом огромные ресурсы", – сказал Уразалиев.
По его словам, с 2012 года прорабатывается идея создания городского природного парка возле озера Талдыколь в столице, уже сформирована концепция.
Руслан Уразалиев отметил, что в генеральном плане развития столицы до 2030 года эта территория значится как "зеленая и свободная от строительства зона".
"Уникальность этой территории в том, что тут существуют сформированные природные экосистемы. Много лет эта территория активно не использовалась, поэтому у природы была возможность восстановится. Эта территория находится на пересечении миграционных магистралей различных видов птиц. При сезонной миграции на озере находится огромное количество птиц, порядка 130 видов. Из них порядка 20 – занесены в Красную книгу РК", – отметил он.
Уразалиев также сообщил, что на основе ботанических исследований было обнаружено 98 видов растений.
"Центральная часть – это водно-болотные угодья, западная, юго-западная и восточная – это прилегающая часть между зеленым поясом и Талдыколем. Там есть равнинные участки, где сохранились эталонные фрагменты степи и лугов. Такая комбинация экосистем является уникальной", – подчеркнул он.
Исполнительный директор АСБК Вера Воронова в свою очередь сообщила, что проект планируют реализовать в ближайший пару лет. Для этого рабочей группой будет проработан вопрос санитарно-эпидемиологических заключений по территории, так как ранее здесь был накопитель сточных вод.
"Решение создать парк было принято. Но для этого, согласно требованиям законодательства, должно быть научное обоснование и положительное заключение. Первый шаг уже завершили. Процесс ликвидации накопителя был полностью завершен. Там проведена большая работа по очистке", – сказал руководитель отдела экологического регулирования управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Нур-Султан Абдиманап Джумадильдаев.
Напомним, в 2017 году была решена одна из актуальных проблем столицы – ликвидация зловонного запаха
от накопителя сточных вод Талдыколь. Объем извлеченного ила составил 5,6 миллиона кубических метров.