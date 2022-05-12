Возьмемся за руки, друзья!

На XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана озвучены многие вопросы, касающиеся будущего АНК и построения нового Казахстана.

Очень насыщенным, интересным и запоминаю­щимся стало выступление Касым-Жомарта Токаева. Глава государства подчеркнул важность роли ассамблеи в деле дальнейшего политичес­кого реформирования нашей страны, определил цель и вектор ее развития, поставил перед АНК новые задачи.

Упоминая незыблемость принципа «разные взгляды, но единая нация», Касым-Жомарт Токаев отметил, что граждане Казахстана должны принимать и понимать друг друга, невзирая на различия во взглядах и убеждениях, искать точки соприкосновения и укреплять то, что нас объединяет.

Президентом были сказаны слова о недопустимости дискриминации граждан по языковому приз­наку. Он призвал казахстанцев не поддаваться на провокации. А также сообщил, что через месяц состоится заседание новой диалоговой площадки «Ұлттық құрылтай», которая призвана консолидировать общест­во для обсуждения актуальных вопросов развития страны. Подчеркнута важность активного участия молодежи в его работе.

Отдельно отмечен уникальный институт профессиональных переговорщиков АНК на базе медиации. Дано поручение Министерству информации и общественного развития и другим уполномоченным органам представить системные предложения по созданию учебного центра этномедиации и организации постоянных обу­чающих курсов.

С удовлетворением я услышал новость о проведении референдума. Принятие изменений в Конс­титуцию путем всенародного голосования станет яркой демонстрацией народной воли. Референдум позволит каж­дому гражданину принять участие в построении Нового Казахстана!