Свежий выпуск Возьмемся за руки, друзья! 12 мая 2022 г. 1:48 Дмитрий Останькович, член республиканского Совета АНК, председатель белорусского культурного центра «Радима» На XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана озвучены многие вопросы, касающиеся будущего АНК и построения нового Казахстана. Очень насыщенным, интересным и запоминающимся стало выступление Касым-Жомарта Токаева. Глава государства подчеркнул важность роли ассамблеи в деле дальнейшего политического реформирования нашей страны, определил цель и вектор ее развития, поставил перед АНК новые задачи. Упоминая незыблемость принципа «разные взгляды, но единая нация», Касым-Жомарт Токаев отметил, что граждане Казахстана должны принимать и понимать друг друга, невзирая на различия во взглядах и убеждениях, искать точки соприкосновения и укреплять то, что нас объединяет. Президентом были сказаны слова о недопустимости дискриминации граждан по языковому признаку. Он призвал казахстанцев не поддаваться на провокации. А также сообщил, что через месяц состоится заседание новой диалоговой площадки «Ұлттық құрылтай», которая призвана консолидировать общество для обсуждения актуальных вопросов развития страны. Подчеркнута важность активного участия молодежи в его работе. Отдельно отмечен уникальный институт профессиональных переговорщиков АНК на базе медиации. Дано поручение Министерству информации и общественного развития и другим уполномоченным органам представить системные предложения по созданию учебного центра этномедиации и организации постоянных обучающих курсов. С удовлетворением я услышал новость о проведении референдума. Принятие изменений в Конституцию путем всенародного голосования станет яркой демонстрацией народной воли. Референдум позволит каждому гражданину принять участие в построении Нового Казахстана!