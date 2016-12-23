​Возмещение ущерба как вид наказания

Конституция РК выступает гарантом жизни, здоровья и частной собственности человека. Уголовное законодательство республики основывается на Конституции и международных общепризнанных принципах и нормах. Для реализации этих обязательств в Уголовном кодексе закреплены основы уголовной ответственности, определены, какие опасные действия по отношению к гражданину, обществу и государству являются уголовными правонарушениями, то есть уголовным преступлением или уголовным проступком, за совершение которых предусматриваются наказание и другие меры уголовно-правового воздействия.

Одной из приоритетных задач уголовно-правовой политики в настоящее время является совершенствование системы уголовных наказаний, поиск видов наказаний, оптимизация системы уголовно-правовых санкций. Наказание – это мера государственного принуждения по приговору суда. Наказание применяется в отношении лица, признанного виновным за совершение уголовного правонарушения, и подразумевает предусмотренное в данном кодексе лишение или ограничение прав и свобод человека. К лицу, признанному виновным в совершении преступления, за исключением уголовных проступков, могут применяться следующие виды наказания: штраф, привлечение к исправительно-общественным работам, арест, ограничение свободы, лишение свободы, смертная казнь.

Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и предотвращения совершения новых уголовных право­нарушений как осужденными, так и другими лицами. Согласно данной норме, наказание в качестве одной из мер принуждения должно предус­матривать две важные задачи. Первая – это восстановление справедливости, то есть суть этой меры – возмещение ущерба, нанесенного потерпевшему. Вторая – принятие решения в зависимости от личности подсудимого и тяжести совершенного им преступления. Поэтому считаем важным восстановить систему общеправового наказания посредством кардинального изменения системы назначения наказания, так как сегодня наша независимая страна находится на стадии развития рыночной экономики. Согласно закону рыночной экономики, требованием времени является расширение доли частной собственности в экономике страны путем влияния на интенсивное развитие конкурентоспособной экономики посредством поддержки частной собственности и предпринимательства.

В нынешней же ситуации в соответствии с Уголовным, Уголовно-процессуальным кодексами взыскание ущерба, причиненного в результате преступления, остается за самим потерпевшим. Сегодня в судебной практике потерпевшие возмещают причиненный ущерб посредством искового заявления. А исполнение решений суда по граж­данским делам, по данным статис­тики, оставляет желать лучшего. Одной из главных причин этого является то, что приговор суда не рассматривает возмещение ущерба, нанесенного потерпевшему, так как согласно требованию Уголовного кодекса, это не входит в вид наказания. При назначении наказания судом взыскание ущерба, причиненного потерпевшему, рассматривается в качестве смягчающих наказание обстоятельств. Но если виновное лицо не возместит ущерб потерпевшему, это не является отягчающим обстоятельством.

Сегодня потерпевший не имеет никакой пользы от назначенного судом наказания, в том числе от штрафа. Потому что предусмотренные от различных видов наказания средства поступают в казну государства. Одним словом, все вышеперечисленные факты свидетельствуют об изначальной заинтересованности осужденного лица в исполнении судебного наказания. Виновный не заинтересован в возмещении ущерба потерпевшему и может избежать тяжкого наказания даже в случае невозмещения ущерба.

Учитывая, что государство на основе Конституции защищает права человека, поступающие от наказания за противоправные деяния средства должны быть направлены на возмещение ущерба потерпевшему, а не поступать в казну государства.

Если в будущем перечисленные обстоятельства найдут поддерж­ку в виде внесения изменений на законо­дательном уровне, то это, во-первых, повысит доверие народа к власти. Во-вторых, улучшит инвес­тиционный климат в стране. Безус­ловно, это окажет также положительное влияние на снижение коррупции в правоохранительных органах и судебной сфере.

В эпоху правления Аз-Тауке-хана все общественные отношения регулировались сводом законов «Жеті жарғы» («Семь установлений»). Судебная власть в Казахском ханстве основывалась на согласии и примирении. Какие бы тяжбы ни происходили, решения биев выносились в рамках социальной справедливости. Закон Великой степи не разграничивал, как сейчас, гражданские и уголовные споры. Все споры рассматривались одинаково, в виде дау: совет биев, исходя из интересов пострадавшего человека, наказывал провинившуюся сторону уплатой куна (откуп от наказания) или штрафом. Откуп, назначенный в виде наказания, исчислялся поголовьем скота. Этот насущный вопрос не потерял и сейчас свою значимость.