Возьмите маску!

На дорогах и в общественных мес­тах региона они проводят разъяснительную работу среди граж­дан о необходимости соблюдения санитарных и гигиенических норм.

По словам начальника департамента полиции Акмолинской области генерал-майора полиции Арманбека Баймурзина, важно, чтобы каждый осознавал, что угроза еще не миновала и средства защиты помогут свести к минимуму распространение инфекции.

– Я еще раз напоминаю, что задача полиции не в том, чтобы привлечь граждан к ответственности за нарушение масочного режима, а в том, чтобы сохранить здоровье акмолинцев и остановить распространение инфекции, – подчеркнул он.

В ходе акции полицейские распространили 5 000 масок, они встречали людей на выходе из супермаркетов, в парке и просто на улицах, предлагая им ознакомиться с правилами гигиены и вручая маски.

Настороженность на лицах прохожих быстро сменялась положительными эмоциями.

– Мы были приятно удивлены тем, что полицейские бесплатно раздают маски встречным людям. Приятно осознавать, что наши стражи порядка не только обеспечивают безопасность граждан, но и заботятся о здоровье населения, – отметили жительницы Кокшетау Ляззат Мукашева и Сандугаш Рахметова.