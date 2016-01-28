​«Возьмите Моцарта с собой…»

Композитор не один век неизменно входит в «десятку», да что там – в «тройку» самых великих, а его мелодии уже не одно десятилетие в числе самых популярных рингтонов сотовых телефонов. Кроме того что мелодии Моцарта на слуху, мы даже знаем, каков он на вкус. Конфеты «Моцарткугель» с портретом красавчика-композитора делают в Зальцбурге, его родном городе, с 1890 года, и они имеют устойчивую репутацию элитного массового кондитерского изделия. Вот ведь и связь времен, и парадоксы нашего времени.

О Моцарте знает каждый, но с уверенностью, пожалуй, только то, что он композитор и что его отравили. Причем второе, с одной стороны, похоже на мистификацию, но с другой – среди авторитетных авторов «версии» – гений русской словесности… Впрочем, даже среди гениев Моцарт занимает особое место, претендуя на звание «Человек-миф».

Он вундеркинд, уникум. Сел за клавесин, когда ему не было и трех лет, в пять сочинял небольшие пьесы, в шесть практически самостоятельно выучился играть на скрипке, через год первые сонаты Вольфганга Амадея (Amadeo означает «возлюбленный Богом») изданы в Париже, среди поклонников маленького виртуоза – монархи европейских стран. Добавьте сюда раннюю загадочную смерть, странные похороны, исчезновение могилы… И его музыку. Моцарт создал более 600 произведений практически всех главных музыкальных жанров. Знаем (узнаем) не полную их сотую часть – Симфония № 40, «Турецкое рондо», «Маленькая ночная серенада», «Реквием» – но это весьма не плохой результат.

Музыку нельзя описывать, ее слушают, ею наслаж­даются или не слушают. Тогда творчество даже очень выдающихся композиторов становится достоянием музыковедов и меломанов. Это нормально, это правило. Моцарт – счастливое для человечества исключение. Конечно, есть и другие замечательные, великие, любимые композиторы, но Моцарт, как сказал его коллега Россини, «истинный титан музыки, кумир и учитель, самый великий маэстро из всех маэстро. Моцарт – единственный».

У него удивительно живая музыка. Звучащее, почти зримое вдохновение и исключительная ясность, поразительная эмоциональность, легкость и глубина, и редкая элегантность, изящество. Он стихия и гармония, музыкальный волшебник (и даже выглядит таковым на портретах). В его сочинениях «говорится» о возвышенном и земном, о радости жизни, возвышенной любви и страхе перед неведомым, и о гении, и о злодействе… Благодаря такой музыке мы постигаем непостижимое.

На YouTube много записей произведений Моцарта, количество прослушиваний впечатляет. Как и оставляе­мые отзывы.

«Я знаю, что внутри каждого из нас живет маленький Вольфганг, и по сей день он пишет свои замечательные композиции, а мы не всегда умеем слышать их».

«Слышали про «эффект Моцарта»? Помогает и роженицам, и при Альцгеймере. Самый подходящий композитор для детей».

«Эта музыка – настоящий наркотик» – «Вот и употребляй…»

«Це Бог творить через людину, чудова музика».

«Настроение зашкаливает, мурахи по коже бегают. С ним классно жать по трассе под 180. Возьмите его в дорогу».

«Музыка Моцарта заставляет людей очень сильно думать, и мысли становятся более логичней».

«Можно ли играть «Турецкое рондо», или хотя бы отрывок во 2-м классе музыкальной школы? Мечтаю выучить его больше всего на свете!»

«Я, помню, тоже умел Моцарта играть, а ща все позабыл. Во жизнь какая…»

«Неужели Сальери действительно траванул Моцарта? Как он мог?!»

«Посмотрите, как меняются лица людей в зале во время исполнения «Реквиема». Они становятся внутренне потрясенные, будто каждый что-то открывает для себя в себе самом. Мы так устали от бесконечного шумового загрязнения пространства враньем, попсой, матом… И мы, оказывается, понимаем, что есть и иное. Господи, благодарю Тебя, что есть еще что-то, что во все времена нас оставляет людьми».

«Моцарт – это вечность. Эта музыка будет жить в веках» – «Уже живет…»

…Сегодня произведения Вольфганга Амадея Моцарта прозвучат в Astana Opera. Все билеты проданы.