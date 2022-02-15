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"Возможно генетическое заболевание": врачи рассказали об обследовании детей-маугли из Экибастуза
Врачи рассказали о состоянии малышей-маугли из Экибастуза. Дети получают лечение в полном объёме, в том числе симптоматическую терапию от COVID-19, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Дети, которых обнаружили голодными и слабыми, четвёртый день находятся в павлодарской больнице. Поначалу их состояние считалось средней степенью тяжести из-за симптомов интоксикации и воспалительного процесса. К тому же у одного из детей подтвердился коронавирус – ребёнок температурил, у него была рвота.

"Коронавирусная инфекция протекает под маской как вирусной инфекции, так и кишечной. Сейчас ребёнок получает симптоматическое лечение, – сообщила заместитель директора инфекционного стационара Зере Садакова. – В состоянии детей видим положительную динамику. У них нет температуры, дыхательной недостаточности, гемодинамика стабильная".

Помимо коронавирусной инфекции, точных диагнозов медики пока не называют. По словам специалистов, дообследование еще не завершилось. Только по его итогам специалисты смогут определить и группу инвалидности.

"Чтобы детям установить какую-либо группу инвалидности, им нужно поставить диагноз. Но это работа не одного дня. Потому что здесь, скорее всего, генетическое заболевание, так как у всех четверых детей одинаковая клиническая картина", – добавила Зере Садакова.

Когда специалисты получат все анализы, они проведут консилиум. Консультироваться планируют и со столичным научным центром материнства и детства.

Вместе с детьми в больнице лежит их мама. Врачи подчеркнули, что лечение будет бесплатным.

Напомним, два дня назад в Экибастузе четверых истощенных от голода детей от трех до семи лет экстренно госпитализировали в больницу вместе с матерью. В неухоженной квартире находилось четверо детей. Все – с заболеваниями, неходячие. У девочки был огромный живот, у одного из мальчиков больше двух дней длилась рвота, у двоих старших детей вывернутые конечности. Как выяснилось, они три дня не ели. В квартире не было ни продуктов, ни одежды, ни обуви. Детей одели, во что могли, и вынесли из дома.

Как подчеркнули волонтеры-поисковики, дети получали от родителей плохое и нерегулярное питание, не выходили на улицу, боялись людей словно Маугли. Со слов матери, их здоровье ухудшалось с каждым годом. А около года назад дети перестали ходить. Кроме этого, малыши не были прикреплены ни к какому медучреждению, не обращались к медикам и не показывались врачам.

В Экибастузе семья проживает около двух лет. После переезда из Аксу родители не прикрепляли детей к поликлинике, поэтому врачи их не наблюдали. Семья получает выплаты по многодетности, однако в поле зрения органов соцзащиты не попадала.

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