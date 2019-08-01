​Возможность для молодых

В своей предвыборной прог­рамме «Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс» Касым-Жомарт Токаев объявил о необходимости формирования Президентского кадрового резерва.

Впервые у молодых казахстанцев, которые добились значительных результатов в иннова­ционных технологиях, инженерии, предпринимательской деятельности, медицине, экономике, культуре и многих других областях, появилась возможность пройти отбор в резерв и быть назначенными на высокие государственные и управленчес­кие должности в стране.

Отбор будет проведен максимально прозрачно и открыто. В нем смогут принять участие молодые люди в возрасте не старше 35 лет, имеющие высшее образование и стаж работы не менее 5 лет.

Для желающих попасть в резерв необходимо пройти несколько этапов – это тестирование теоретических знаний; оценка лидерских качеств, уровня критического мышления, стратегического видения, мотивации и ценностей (написание эссе, презентация проектов, прохож­дение интервью и другие инструменты оценки); собеседование в Эксперт­ной комиссии Администрации Президента, а также рассмотрение на заседании Национальной комиссии по кадровой политике при Президенте РК.

Подача документов для претендентов будет автоматизирована, желающие войти в Президентский кадровый резерв должны будут подать заявку онлайн. Подробнос­ти и оперативную информацию о проекте Агентство по делам государственной службы размещает на своем офи­циальном интернет-портале www.qyzmet.gov.kz.