Возможность получать госуслуги по отпечатку пальца появится у астанчан и алматинцев

Госкорпорация "Правительство для граждан" совместно с АО "Национальные информационные технологии" планирует в пилотном режиме запустить биометрический механизм получения государственных услуг в Астане и Алматы, передает Kazpravda.kz
Как сообщил председатель корпорации "Правительство для граждан" Аблайхан Оспанов, регистрация пользователей в биометрической базе данных будет проводиться на добровольной основе. И только после этого они могут использовать свои данные для получения госуслуг.
"Внедрение биометрической идентификации позволит казахстанцам с легкостью получать государственные услуги, исключая риски идентификации получателей по чужим документам. Уже сегодня финансовый сектор Казахстана успешно использует биометрическую идентификацию при предоставлении услуг. Так, в некоторые мобильные банковские приложения можно войти по отпечатку пальца. В будущем мы планируем, что это будет единая база для всего финансового сектора", – написал глава корпорации в Facebook.
Механизм по оказанию государственных услуг с помощью биометрических данных подразумевает использование лица и отпечатков пальцев при получении госуслуг в ЦОНах и на портале электронного правительства без предъявления личных документов или ЭЦП. Биометрические параметры будут использоваться для авторизации и аутентификации пользователей в информационных системах.