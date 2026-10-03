Возможность сказать спасибо

Героями киноленты стали три педагога: Аксауле Жакыпбекова из села Шубар­агаш Туркестанской области, Степан Галкин из села Гришенка Костанайской области и Дана Абельдинова из города Сатпаева области Улытау. Авторы проекта – творческая группа компании Bilim Group.

Гендиректор компании Александр Савченко отметил, что при отборе героев они ориентировались прежде всего на результаты их работы:

– Мы хотели представить учителей, которые на личном уровне меняют свою школу и образование в целом. Систему может изменить и один человек, если он по-настоя­щему увлечен своим делом.

Аксауле Жакыпбекова работает учителем начальных классов в сельской школе Туркестанской области. Для детей она организовала занятия по шахматам. Педагог призналась, что в классе не хватало досок, фигур и наглядных материалов. Все это она приобрела за свои средства, оформила кабинет и разработала методику. Постепенно к инициа­тиве подключились родители.

– Я связываю шахматы с математикой и «Әліппе» уже с первого класса. Затем предложила организовать специальные курсы для педагогов. В нашем районе работают 68 школ, и в 14 из них уроки игры в шахматы проводят для учащихся первых и вторых классов, – рассказала Аксауле Жакыпбекова.

Другой герой фильма – Степан Галкин – вернулся в родное село во время студенческой прак­тики и решил там остаться. В Гришенке живут около 400 человек, а местную школу посещают порядка 40 детей. Молодой педагог увидел, что у школьников практически нет возможностей для занятий спортом и содержательного досуга.

Сегодня он преподает физику и математику, проводит эксперименты и показывает детям, как наука работает в повседневной жизни. По мнению педагога, если ребенок может самостоя­тельно измерить длину или скорость, увидеть действие физического закона и проверить результат, он быстрее понимает и запоминает формулы.

Степан Галкин также организовал баскетбольный кружок и нашел поддержку у местных предпринимателей. Спонсоры помогли приобрести спортивный инвентарь и предоставили транспорт для поездок на соревнования. После нескольких лет подготовки сельские школьники начали занимать призовые места и завоевывать медали.

– В детях я вижу самого себя и помню, как сложно было расти в селе, где не хватало секций и развлечений. Мне захотелось не просто работать здесь, а что-то изменить, зажечь в ребятах искру.­ Особенно приятно слышать имена наших учеников среди победителей и видеть, как загораются их глаза, – поделился учитель.

Дана Абельдинова работает в школе Сатпаева 13 лет. Она преподает английский язык и заметила, что обычных уроков недостаточно. Учитель очень хотела, чтобы дети могли уверенно говорить и выражать свои мысли на английском языке. Так она организовала дебатный клуб «Көзқарас», который объединил казахскую, русскую и английскую лиги.

Ученики Даны Абельдиновой участвуют в турнирах и становятся призерами областных и республиканских соревнований. При этом дебаты помогают им не только совершенствовать языковые навыки, но и развивать критическое мышление, учиться аргументировать свою позицию, слушать оппонента и уверенно выступать перед аудиторией. На основе накопленного опыта педагог разработала авторскую программу по развитию дебатного движения.

– Звание учителя мы не можем дать себе сами. Его дают ученики, родители и время. Для меня важно увидеть потенциал ребенка, помочь раскрыть его способности и сформировать личность, которая верит в себя, – подчеркнула педагог.

Как отметили создатели проекта, фильм стал возможностью поблагодарить учителей, на которых во многом держится образование страны. После показа картины состоялась дискуссия о поддержке инициативных преподавателей и распространении успешных практик.