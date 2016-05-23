​Возможность сравнить

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Юрий АЛЕКСАНДРОВ

Тур как тур, с одним лишь «громким» результатом, и все же хотелось бы обратить внимание именно на его порядковый номер. Да, первый этап чемпионата перевалил через экватор, и у болельщиков появился шанс сравнить то, что было с их командами в начале весны, с тем, что стало в конце этого времени года.

Во втором туре, 19–20 марта, встречались те же команды, что и 21 мая. Интересно, удалось ли обиженным в марте на этот раз взять реванш, кто прибавил в игре за прошедшие три месяца, а кто сбавил обороты? Особенно в группе фаворитов.

Сразу успокоим и без того уверенных в своей команде поклонников «Астаны»: лидер продолжает поступь гегемона в турнирной таблице. И класс столичной команды, в частности на примере шымкентского клуба «Ордабасы», остался прежним: здесь соотношение три к одному. С таким счетом «Астана» выиграла в Шымкенте, результат 3:1 был зафиксирован и во втором круге.

А поднявшийся с последних мест на третье «Кайрат» воочию продемонстрировал свой прогресс в домашнем матче против «Окжетпеса». Если в начале чемпионата алматинцы на «Астана-Арене» разошлись с командой из Кокшетау с миром (1:1), то дома устроили соперникам форменный разнос – 6:0. По два мяча в ворота северян, что случается далеко не в каждом чемпионате, забили Андрей Аршавин, Куат Исламхан и Жерар Гоу.

Знаете, что радует больше всего? Вежливое, уважительное отношение победителей к побежденным. Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов на послематчевой пресс-конференции сказал о соперниках: «Сегодня нам важно было одержать победу. «Ордабасы» играет в хороший футбол. В составе этой команды – сильные игроки». А наставник «Кайрата» Кахабер Цхададзе отметил: «Вы все видели, что футболисты «Окжетпеса» очень здорово держат мяч. В последних трех матчах было видно, как они стараются играть в комбинационный футбол». И эти оценки, заметьте, по существу, а не подачки побежденным от победителей.

Результаты остальных матчей 12- го тура таковы: «Тобол» (Костанай) – «Атырау» – 1:2, «Жетысу» (Талдыкорган) – «Шахтер» (Караганда) – 2:0, «Иртыш» (Павлодар) – «Акжайык» (Уральск) – 0:0, «Актобе» – «Тараз» – 2:2. 

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