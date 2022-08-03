Возможность строительства второй АЭС на Иртыше обсуждают в Казахстане

Заместитель министра энергетики Жандос Нурмаганбетов высказался о возможности строительства еще одной атомной станции в Казахстане, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Вполне возможно, что вторая атомная станция в Казахстане может появиться на Иртыше в районе города Курчатов. Если Казахстан принимает путь к углеродной нейтральности, то другого выхода, как строить несколько атомных электростанций, нет. То есть, Иртыш, безусловно, перспективная площадка», - сказал замминистра.

По этому вопросу сейчас ведутся соответствующие обсуждения, добавил он.