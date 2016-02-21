Технологии
Возможность выращивания картофеля на Марсе проверит НАСА
НАСА совместно с перуанским Центром по изучению картофеля проведут эксперимент, чтобы выяснить, можно ли выращивать эту сельхозкультуру на Марсе, передает Kazpravda.kz.

Стоит заметить, что подобный опыт показан в фантастическом фильме "Марсианин".

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Ученые намерены провести испытание 40 видов картофеля из Анд, а также 60 генномодифицированных сортов картофеля – все виды будут высажены в почве, привезенной из пустыни Атакама.

"Мы почти на 100% уверены, что многие из выбранных нами сортов картошки пройдут эти тесты. Первые конкретные результаты у нас будут через один – два года, и до следующего запуска марсохода у нас еще есть более пяти лет", – уверяет один из авторов исследования – астробиолог NASA Хуан Вальдивия-Сильва.

Одна из целей исследования – выявить те сорта, которые могли бы стать пищей для первых марсианских колонистов с Земли.

Кроме того, специалисты полагают, что их работа принесет пользу и на Земле, так как они смогут определить, какие сорта картофеля лучше всего выращивать в частях нашей планеты с жарким и засушливым климатом.

На первом этапе исследований ученые определят, как растение будет реагировать на большой процент углекислого газа. Поскольку на нашей планете активно скапливаются парниковые газы, связанные с уменьшением озонового слоя, эксперимент позволит определить и будущее состояние климата Земли. Имитация условий Марса – лишь первый шаг. 

Первые эксперименты по выращиванию растений проводились на МКС. Космонавтам удалось вырастить и картофель, и разнообразные салаты. Эти продукты составляют там значительную часть повседневного рациона.

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