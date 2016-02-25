​Возможности альтернативы

Злободневный вопрос в очередной раз подняло представительство Международной тюремной реформы PRI. Совместно с Министерством внутренних дел РК они организовали пресс-конференцию в Казмедиацентре с участием начальника службы пробации в Молдове Владимиром Попой.

Как отметил гость, в их стране система пробации уже работает и принесла положительные результаты. Речь в первую очередь идет о снижении числа случаев повторного привлечения к уголовной ответственности, увеличении поступлений от граждан, которые отбывают наказание не за решеткой, а на воле. При этом работают и приносят доход государству.

В Казахстане вопрос, касающийся создания службы пробации, поставлен в Концепции правовой политики на 2010–2020 годы. В документе определена задача по институциональному развитию органа, отвечающего за исполнение уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы. В итоге уже в феврале 2012-го такая структура была образована при уголовно-исполнительной инспекции пенитенциарной системы. С января прошлого года с введением нового Уголовно-исполнительного кодекса РК инспекцию преобразовали в службу пробации.

Между тем в республике действует только уголовно-приговорная (предусматривает прежде всего оказание социально-правовой помощи осужденным условно) и постпенитенциарная пробация. Последняя ориентирована на условно-досрочно освободившихся. PRI же ставит вопрос о введении досудебной и даже пенитенциарной пробации.

В рамках встречи поднимались также вопросы, касающиеся уровня глобального тюремного населения, а оно на планете составляет, по последним данным, порядка 10 млн человек. Кроме того, речь шла об уязвимых категориях населения в местах лишения свободы – женщинах, детях и пожилых.

– Решения судей должны быть более гибкими, ведь истории у людей разные, а в итоге наказывают всех по одному стандарту, – отметил региональный директор представительства Международной тюремной реформы Азамат Шамбилов. – При этом мы должны заниматься не только теми, кто уже отсидел срок, но и теми, кто в данный момент находится за решеткой. Ведь позже они выйдут на свободу и будут жить рядом с нами.