Возможности для развития исламского страхования планируют расширить в Казахстане

Банки и финансы
Дана Аменова
корреспондент

Законодательная основа для развития исламского страхования действует в Казахстане с 2015 года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане планируется создать дополнительные условия для развития исламского страхования (такафул) и расширения линейки страховых продуктов, соответствующих принципам шариата. Соответствующая инициатива предусмотрена Программой развития страхового рынка до 2030 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АРРФР

Как уточняется, одним из ключевых направлений станет проработка механизма «исламских окон», который позволит действующим страховым организациям предлагать продукты исламского страхования без создания отдельной страховой организации.

Законодательная основа для развития исламского страхования действует в Казахстане с 2015 года. Однако специализированные исламские страховые организации в стране пока не созданы, а продукты такафула не получили широкого распространения.

Возможной причиной такой ситуации является необходимость создания отдельного юридического лица и получения отдельной лицензии для осуществления исламского страхования. В этой связи предлагается рассмотреть возможность использования механизма «исламских окон», при котором действующие страховщики смогут развивать направление такафула в рамках существующей организации.

При этом исламская страховая деятельность будет обособлена от традиционного страхования. Предполагается раздельный учет средств участников, активов, обязательств, доходов и расходов, а также инвестирование средств такафул-фонда в активы, соответствующие принципам шариата.

«Деятельность исламского окна будет осуществляться с соблюдением требований шариатского управления и соответствующего регуляторного контроля. Развитие продуктовой линейки планируется осуществлять поэтапно с учетом фактического спроса и готовности рынка. На первоначальном этапе могут быть представлены базовые продукты семейного и общего такафула, включая страхование жизни, страхование от несчастных случаев, автострахование, страхование выезжающих за рубеж и медицинское страхование. В дальнейшем линейка может быть расширена за счет накопительного страхования жизни, страхования от критических заболеваний, имущественного страхования физических лиц и бизнеса, страхования ответственности, а также более сложных инвестиционных, пенсионных и корпоративных продуктов»,  сказано в информации.

Предлагаемые меры позволят снизить барьеры для развития исламского страхования, расширить доступность продуктов, соответствующих принципам шариата, для населения и бизнеса, повысить разнообразие предложений на страховом рынке и создать условия для постепенного увеличения страхового охвата.

#ислам #страхование #АРРФР #возможности

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