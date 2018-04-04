​Возможности для всех

Проблемы взяли на карандаш

Жители южных районов Костанайской области подняли перед сенаторами Парламента проблему неразвитой инфраструктуры в ходе поездки в регион вице-спикера Сената Бектаса Бекназарова, а также сенаторов Жениса Нургалиева и Серика Бектурганова. Они побывали в Аркалыке и Джангельдинском районе. Встречи с населением показали, что местные жители до сих пор чувствуют проблемы с транспорт­ным сообщением. К примеру, нет регулярного автобусного сообщения между Аркалыком и райцентром Джангельдинского района – Торгаем. Сюда же не ходят поезда. Все это создает проблемы для передвижения местного населения. Джангельдинцы предложили построить железнодорожную ветку Аркалык – Торгай – Иргиз. Люди также просят увеличить число автозаправок – на юге области их катастрофически не хватает. Водители возят с собой канистры с бензином.

Аналогичные проблемы озвучивают и жители Аркалыка – они предлагают наладить пассажирское железнодорожное сообщение между городом и Шубарколем. Как вариант прозвучало предложение продлить ветку от Аркалыка в южном направлении, что позволит значительно оптимизировать транспортные связи с большинством регионов Казахстана.

Из экологических проблем особо острой жители региона считают отработанные ступени российских космических ракет, которые падают на территории Джангельдинского района. Люди считают, что они могут нанести вред экологии района. Они также недовольны нехваткой пастбищ в связи с передачей земель в ведение резервата «Алтын дала».

В ходе встреч сенаторы не только брали на карандаш проблемы, но и рассказывали о новых возможностях, что открывают для простых казахстанцев Пять социальных инициатив Главы государства. Бектас Бекназаров отметил, что для всех, чей доход ниже 60 тыс. тенге в месяц, будет снижена налоговая нагрузка, дополнительно государство выделяет деньги на микрокредитование.

Члены Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента во главе с Даригой Назарбаевой посетили войсковую часть 68665 десантно-штурмовых войск в Астане.

Депутаты посетили музей экспонатов авиационной, бронетанковой и автомобильной техники и ракетно-артиллерийского вооружения. Кроме того, гостям продемонстрировали образцы эталонной военной техники, стрелкового оружия, экипировки казахстанского воина-десантника.

В ходе визита делегация ознакомилась с условиями прохождения воинской службы военнослужащими срочной службы.

Сенатор Талгат Мусабаев рассказал военнослужащим о Пяти социальных инициативах Главы государства. Депутат также подробно остановился на новеллах Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищных отношений», направленного на повышение престижа воинской службы, социально-правового статуса военнослужащих и их семей.

Как подчеркнула председатель сенатского комитета Дарига

Назарбаева, данный закон был инициирован депутатами Сената. Согласно внесенным изменениям, на личные счета военнослужащих ежемесячно будут перечисляться жилищные выплаты, размеры которых будут складывать из стоимости одного квадратного метра жилья в соответствующем регионе, умноженного на нормы положенности по составу семьи, из расчета 18 квадратных метров на одного человека. Жилищные выплаты можно использовать для приобретения в собственность жилища, оплаты его аренды, в том числе с последующим выкупом. Также эти средства могут направить на участие в жилищно-строительном кооперативе, на пополнение жилищных строительных сбережений и для улучшения условий проживания.

Сенаторы также посетили новый железнодорожный вокзал «Нұрлы жол». Они ознакомились с возможностями современного инфраструктурного объекта. Вокзал оснащен интеллектуальными сис­темами управления пассажиропотоком, очередью, безопасностью, электронной продажей билетов.

Открытый разговор

Члены Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента Рыскали Абдикеров и Марат Тагимов в поселке Акжал Шетского района Карагандинской области провели встречу с активом, местными жителями в здании дома культуры «Шұғыла»

Открытый разговор был посвящен основным направлениям социальной политики Главы государства. Парламентарии отметили важность реализации предложений, направленных на повышение уровня жизни населения и развитие сельского хозяйства. В ходе встречи подробно обсуждались вопросы применения новой кредитной политики и других механизмов эффективной государст­венной поддержки тружеников села, малого и среднего бизнеса.

Сенатор Рашид Тусупбеков встретился с руководством и сотрудниками прокуратуры Карагандинской области. В ходе мероприятия депутат отметил, что инициативы Президента являются логическим продолжением проводимых в стране социально-экономических, политических и идеологических преобразований. Конституционные реформы 2017 года заложили их основу, Посла­ние Главы государства определило основные направления, а Пять социальных инициатив являются конкретными мерами практической реализации намеченного курса. Они призваны укрепить социальное единство нашего общества.

В здании сельского клуба села Ш. Калдаякова Каргалинского района Актюбинской области состоялась встреча сенатора Мухтара Джумагазиева с местными жителями. В ходе мероприятия парламентарий разъяснил основные моменты Пяти социальных инициатив Президента. Он подробно остановился на новых возможностях приобретения жилья, повышения качества образования, снижения налоговой нагрузки. Особый акцент депутат сделал на развитии массового предпринимательства. Говоря о дальнейшей газификации страны, он отметил, что ее необходимость очевидна. Яркий пример тому – Каргалинский район, где за последние годы газифицировано несколько населенных пунктов. Мухтар Джумагазиев не только разъяснил суть Обращения Главы государства, но и рассказал о работе, проводимой Сенатом Парламента.

О повышении доступности и качест­ва высшего образования, улучшении условий проживания студентов, ипотечной программе «7 – 20 – 25» и других инициативах Президента страны шла речь на встрече депутата Сената Парламента Бакыт­жана Жумагулова с руководством, учеными, профессорско-преподавательским коллективом и студентами Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова.

Сенатор ознакомился с работой творческих лабораторий, учебным процессом и тем, как академия участвует в выполнении государственной программы «Современная казахстанская культура в глобальном мире», одним из приоритетов которой является интеграция национальной культуры в мировой процесс. Бакытжан Жумагулов подчеркнул, что новое качество человеческого капитала, которому в Послании Президента народу Казахстана уделяется большое внимание, – это и новые возможности культуры.

О спорте, профсоюзах и жилье

С представителями карагандинского областного актива партии «Нур Отан» встретился сенатор Сергей Ершов. Он рассказал о механизмах реализации Пяти со­циальных инициатив Президента Нурсултана Назарбаева. Кроме того, проинформировал представителей партии о содержании разработанной Правительством «Дорожной карты по реализации Пяти социальных инициатив Президента». Участники встречи задали депутату ряд вопросов, касающихся реализации программ «7 – 20 – 25» и «Серпін-2050», строительства студенческих общежитий и трудо­устройства выпускников.

В ходе встречи поднимались проблемные вопросы в сфере спорта, в том числе по строительству спортивных объектов высшей категории, повышению роли отраслевых профсоюзов в развитии массового спорта, по правовому статусу областной специализированной школы-интерната для одаренных в спорте детей.

Депутаты Сауле Айтпаева и Дулат Куставлетов посетили департамент юстиции области. С руководством и сотрудниками департамента они обсудили воп­росы взаимодействия право­охранительных органов по исполнению судебных решений, а также реализацию законодательных актов на местном уровне.

В этот же день депутат Сената Владимир Волков побывал в легко­атлетическом манеже ОДЮШОР по легкой атлетике Карагандинской области, где провел встречу с тренерами и спортсменами.

В Атырау побывал депутат Сарсенбай Енсегенов. Парламентарий ознакомился с состоянием автомобильной дороги областного значения «7-й разъезд – Уштаган – Асан – Азгир – Балкудук – Суйиндик», пролегающей через территорию Курмангазинского района Атырауской области.

Для студентов

В эти дни депутат Мажилиса Нуртай Сабильянов проводит встречи с избирателями отдаленных сел Восточно-Казахстанской области. Парламентарий разъяс­няет значение Пяти социальных инициатив Главы государства, а также информирует избирателей о законотворческой деятельности Мажилиса Парламента.

В свою очередь сельчанами был поднят ряд вопросов водоснабжения, обеспечения жильем, ремонта автодорог, занятости населения, социального обеспечения. Люди говорили также о развитии сельского хозяйства, микрокредитовании, образовании, своевременном обеспечении лекарственными средствами, развитии интернет-связи, инфраструктуры приграничных населенных пунктов. Наряду с этим депутат провел прием граждан в городе Аягоз. Были приняты 120 человек, большинство из которых жители, пострадавшие от наводнения.

В общеобразовательной школе № 69 Алматы состоялась встреча депутата Мажилиса, члена фракции партии «Нур Отан», Уполномоченного по правам ребенка в РК Загипы Балиевой с общественностью.

В своем выступлении депутат отметила актуальность и стратегический характер Обращения Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана «Пять социальных инициатив Президента».

Депутаты Мажилиса Куралай Каракен, Бактияр Макен, Глеб Щегельский и Петр Шарапаев встречаются в эти дни с жителями Восточно-Казахстанской области. Первая встреча прошла в Уваровской средней школе с жителями и представителями агропромышленного комплекса Кировского сельского округа.

Главная тема – разъяснение основных положений Пяти социальных инициатив Главы государства. В связи с этим каждый из депутатов более подробно остановился на конкретных инициативах.

Депутат Куралай Каракен акцентировала внимание на третьей инициативе «Повышение доступности и качества высшего образования и улучшение условий проживания студенческой молодежи».

С жителями города Кентау Южно-Казахстанской области встретились депутаты Мажилиса Нурлан Дулатбеков, Мансурхан Махамбетов и Сакен Каныбеков. Депутаты посетили промышленные предприятия, выступая с разъяснением Пяти социальных инициатив Главы государства.

А мажилисмены Жексенбай Дуйсебаев, Бактыкожа Измухамбетов, Берик Оспанов и Серик Сапиев в Атырауской области посетили Аккыстауский сельский округ в Исатайском районе. В средней школе состоялся разговор с педагогами по вопросам повышения качества образования. Встреча завершилась коллективной посадкой саженцев.

Затем депутаты ознакомились со строительством спортивного комплекса в селе Оркен.