​Возможности есть. Надо действовать

У североказахстанцев с соседями из России налажен хороший контакт, а в прошлом году его подкрепили меморандумом о сотрудничестве между молодежными организациями СКО и Омской области. Очередная возможность встретиться и обменяться мнениями – площадка форума молодых депутатов. Общих тем много: развитие волонтерского движения, участие молодежи в государственных программах и политической жизни страны, поддержка сельской молодежи. К разговору подключились и руководители местных исполнительных органов, председатели молодежных организаций, комитетов по делам молодежи, государственные служащие, молодые аграрии, волонтеры.

Подробно о том, какие программы для молодежи действуют в северном регионе страны, рассказала руководитель управления по вопросам молодежной политики СКО Ирина Тухватулина.

– В Северо-Казахстанской облас­ти более 60% молодежи проживает в сельской местности. Многие говорят, что работы нет, все плохо. Но те, кто горят желанием что-то сделать и чего-то достичь в жизни, знают, что возможности у молодежи есть. У нас действует программа «С дип­ломом – в село!». За годы ее реализации более 4 тысяч молодых североказахстанцев переехали в сельскую местность. Ежегодно это делают в среднем 250 человек. В нынешнем году за 8 месяцев 363 человека из города переехали в село. Эта программа дает возможность выпускникам трудоустроиться, получить подъемное пособие и кредит на приобретение жилья под очень низкий процент, – сказала она.

Руководитель управления также отметила, что в регионе действуют и другие программы. Поддержку государства получают и молодые бизнесмены, предлагающие и реализующие перспективные, жизнеспособные проекты. В рамках программы «Zhas рroject» в прошлом году 65 идей получили финансирование в размере до миллиона тенге, из них больше половины (38) – в сельских населенных пунктах.

О том, что государство оказывает поддержку начинающим предпринимателям, Ержан Хамитов знает не понаслышке. В 2017 году несколько подсобных хозяйств Тайыншинского района объединились в производственный кооператив. Это позволило оформить льготные кредиты на развитие предприятия. Теперь ПК – один из самых крупных поставщиков молока на перерабатывающие предприятия региона.

– У нас практически вся молодежь работает – от водителей молоковоза до ветеринарных врачей. Я председатель, можно сказать, самый старший по возрасту в нашем кооперативе. Молодежи много. Студенты часто из города возвращаются и все-таки остаются в родном ауле, в Келлеровке, – рассказал председатель ПК «Келлеровка-прогресс» Ержан Хамитов.

В текущем году 600 молодых официально безработных североказахстанцев использовали возможность получить знания по основам предпринимательства и выиграть грант для открытия своего дела. Всего в области насчитывается более 2 800 молодых предпринимателей.

Активно молодежь идет и на государственную службу. По статис­тике, каждый четвертый госслужащий в СКО – молодой человек.

Большие надежды возлагаются на грядущий Год волонтера: новые проекты, новые возможности для личностного роста. Своим опытом и идеями поделились гости из России, где в 2018-м провели Год добровольца.

– Молодежь – это движущая сила государства. В нее нужно вкладываться. Это такое же прио­ритетное направление, как развитие экономики, социальной сферы. У нас также уделяется большое внимание молодежи: добровольчество и волонтерство, молодежное предпринимательство, есть у нас и молодежные парламенты, правительства, спортивные движения и трудовые отряды, – рассказала председатель ОО «Омская молодежь» Сюзанна Егиян. – Весь прошлый год мы работали по поддержке добровольчества и волонтеров, выстраивали систему. Во-первых, на законодательном уровне мы обозначили роль, позиции волонтеров. По всей стране появились ресурсные центры, системные образовательные проекты, направленные на повышение компетенции волонтеров. Сегодня различные объединения есть при школах, вузах, корпорациях.

По словам Сюзанны Егиян, итогом их работы стало создание масштабной сети квалифицированных волонтеров. Своей энергией ребята заразили и людей более старшего возраста, которые пожелали примкнуть к волонтерскому движению. Большая информационная кампания привела к тому, что количество добровольцев в России увеличилось в 3,5 раза. Вдохновленная успехом российская молодежь ставит перед собой амбициозные цели – развитие международного добровольчества и обмен опытом не только между регионами, но и между государствами. Североказахстанцам есть что взять на заметку.

– Омичи нам привезли несколько идей, проектов, которые у них уже успешно реализуются. Это проект «Волонтеры победы», он связан с волонтерством в инклюзивном образовании, и проект, который связан с социальным волонтерством, – отметила руководитель управления по вопросам молодежной политики СКО Ирина Тухватулина.

Поделиться опытом, обменяться идеями участники форума могли также во время панельных сессий «Jer. Молодежь в сельском хозяйстве», «Jiger. Молодежь в представительной власти и исполнительной власти» и «Jastar. Лучшие молодежные инициативы».