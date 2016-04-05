​Возможности расширены

Решение принято, как отмечается в сообщении регулятора, во исполнение поручения Главы государства в целях активизации и полного освоения выделенных государственных средств. Программа востребована: по состоянию на середину марта в банки было подано 19 833 заявки. Из них положительные решения о рефинансировании займов приняты по 12 956 заявкам (79,8 млрд тенге).

Поправки коснулись ряда вопросов. В частности, продлен период освоения банками вклада АО «Фонд проблемных кредитов» до 1 декабря 2016 года. Также расширен перечень участников программы. Теперь к категории социально уязвимых слоев населения отнесены заемщики, имевшие этот статус по категории «семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов» на момент получения займа и (или) приобретшие его в период обслуживания займа, при этом утратившие указанный статус по состоянию на 1 января 2015 года.

Правлением отменено ограничение по единственности жилья по состоянию на 1 января 2015 года для залогодателя и его супруги (супруга), не являющихся заемщиками. А также по площади жилья для заемщиков, в залоговой недвижимос­ти которых по состоянию на ту же дату проживают члены более двух семей. В программу включены заемщики, имеющие в собственности, помимо жилища, соответствующего критериям программы, дополнительно земельный участок с целевым назначением «индивидуальное жилищное строительство», а также – нежилое помещение, являющееся для заемщика единственной недвижимостью, в которой он и его семья фактически проживают.

Отменена неустойка за нецелевое использование банком вклада ФПК в случае рефинансирования банком займа по рекомендации Комиссии по рассмотрению жалоб заемщиков. Установлена обязанность банка информировать заемщика о принятом положительном решении рефинансировать заем. Преду­смотрен срок заключения банком с заемщиком договора о рефинансировании займа – не более 15 рабочих дней с даты принятия такого решения. Но этот срок не распространяется на случаи, препятствующие заключению договора по независящим от банка причинам.

Более подробная информация – на сайте НБ РК в разделе «Защита прав потребителей финансовых услуг». Разъяснения и консультации по программе можно получить в Общественной приемной и в территориальных филиалах НБ РК, на сайте регулятора.