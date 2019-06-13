Возможности региональной больницы

– Ануарбек Абдибекович, получается, что областной центр переехал в Туркестан, а областная детская больница осталась в Шымкенте? Это не усложнило работу?

– Сложностей у наших маленьких пациентов и их родителей уж точно нет. Разве что администрации больницы приходится ездить в областной центр, да и то не так часто, учитывая, что современные технологии позволяют сдавать отчеты по Интернету, да и совещания проводить в режиме онлайн-конференции. Так что особых затруднений нет.

Пока в Туркестане не налажено оказание специализированной помощи детям, наша больница сохраняет свой статус, оставаясь главным детским медицинским учреждением региона. Мы никому не отказываем в помощи. Такого вообще не должно быть в принципе. Существует приказ Минздрава, предписывающий медицинским учреждениям областного уровня принимать всех пациентов независимо от места расположения. Так что мы работаем в прежнем режиме.

В Туркестане пока не налажено оказание неонатальной хирургии, не делают операции на сердце и на глазах. Это очень сложные манипуляции, требую­щие не только специального оборудования, но и мастерства персонала. Пока там не сформируется центр по оказанию качественной специализированной помощи, без нашей больницы уж точно не обойтись.

– Со временем в Туркестане будет своя детская больница?

– Там предполагается строи­тельство многопрофильной больницы. В ее составе будет детское отделение и служба родовспоможения. Убежден, что это один из лучших принципов формирования медицинского учреждения, когда в его составе есть все специалисты, включая кардиохирургов.

На мой взгляд, вообще логично было бы все областные учреждения оставить в Шымкенте, наделив их статусом региональных. К примеру, наша больница ориентирована на обслуживание не только пациентов Туркестанской области и Шымкента, но и Кызылординской и Жамбылской областей. Восемь лет назад на нашей базе по Дорожной карте организации хирургической помощи новорожденным создан центр неонатальной хирургии, обслуживающий соседние области. Тем более что это никак не связано с финансированием. Из местного бюджета мы не получаем средства, нас финансирует ФОМС.

– Помню, лет пять назад, когда кардиохирургическую службу перевели в состав Областной детской больницы, звучали возражения против такого объединения. Как дела обстоят сейчас?

– Когда детская кардиохирургия была в составе кардиологического центра, после операции многих детей, требующих длительного ухода и выхаживания, переводили к нам для дальнейшего лечения. Сейчас все сосредоточено в одной больнице: здесь консультируют, оперируют, выхаживают. Тут же при необходимости можно подключить специалиста любого профиля. Я начинал свою профес­сиональную карьеру участковым педиатром, работал главным педиатром города, в горздраве и облздраве. Тогда моей мечтой было создать в Шымкенте хорошую детскую больницу, чтобы в одном месте оказывать всю помощь, не приглашая специалистов со стороны.

Только так можно следовать правилу «золотого часа», поз­воляющему в короткое время оказать экстренную помощь пациенту, облегчить его состоя­ние и сохранить дальнейшее состоя­ние здоровья. В условиях, когда приходится приглашать специалистов из медучреждений, находящихся в разных концах города, сделать это сложно, а то и вовсе невозможно. Сейчас же все специалисты, за исключением инфекционистов, сосредоточены в одном месте.

– Как это отразилось на оперативности оказания медицинской помощи и результатах лечения?

– Наша экстренная помощь стала как минимум в 2 раза быстрее, чем в других лечебных учреждениях. Даже на уровне поликлиники. Раньше родителям, получавшим направление на обследование у узких специа­листов, приходилось колесить по всему городу. Теперь же прием идет в соседнем кабинете. Удобно, люди экономят время и деньги. Это немаловажно, учитывая, что они приезжают из районов и городов области.

Когда мы только открыли отделение кардиохирургии, операции делали пациентам, чей вес достигал 10 килограммов и более. С прошлого года оперируем уже новорожденных весом полтора, два, три килограмма. В 2018 году было 79 таких операций.

Если бы наши специалисты не освоили оказание такой высокоспециализированной помощи, то всех этих детей надо было бы везти в Нур-Султан или Алматы, чтобы спасти. Увы, не все родители могут ехать с тяжелыми детьми на лечение в другой город, так что мы могли бы просто потерять этих малышей.

У нас же выживаемость детей с различными врожденными патологиями достаточно высокая. Если по республике показатель летальности составляет 18, то у нас – 7,5. Когда только открывали отделение кардиохирургии, летальность была на уровне 33. Так что за несколько лет мы хорошо продвинулись. И эти результаты можно улучшить, закупив новейшее оборудование, которое постоянно совершенствуется.

Сейчас мы делаем все нейрохирургические операции, за исключением разве что тех, которые требуют высокотехнологичного оборудования. Даже специализированные центры за год делают несколько десятков таких вмешательств. Так что нет смысла тратиться на оснащение им региональной больницы.

Раньше мы ежегодно отправляли в столицу и Алматы порядка 300 пациентов с врожденными патологиями. В прошлом году таких было только 12 человек. Есть разница? И при этом, как видно по цифрам, выживаемость у нас почти в два с половиной раза выше среднего республиканского показателя.

– Планируете ли освоить еще какое-то новое направление медицинской помощи?

– Безусловно, и не одно. В ре­гионе необходимо делать плас­тические операции детям с такими врожденными патологиями, как волчья пасть и заячья губа. Своевременная помощь заметно улучшит качество их жизни и повысит выживаемость. В этом плане мы пока отстаем и сейчас сосредоточили усилия на создании такой службы. Пластические операции детям нужны не для красоты, а для нормального развития. И чем раньше их сделать, тем меньше последствий и осложнений.

Дети такую помощь должны получать бесплатно. В прошлом году специалисты из Турции провели у нас 2 мастер-класса по пластической хирургии. Было бы полезно, если бы наши сотрудники побывали бы на базе одной из клиник, оперирующих такие патологии, и получили практические навыки. Придется еще докупить кое-какое оборудование. После этого мы готовы сами оперировать детей с такими патологиями.

На повестке дня также – освоение кохлеарной имплантации. Это медицинское решение проб­лем для людей с тяжелой тугоухостью или полной глухотой. Таких детей у нас тоже очень много, а оперируют их только в Нур-Султане и Алматы. Два года назад на базе нашей больницы открыта служба реабилитации пациентов после кохлеарной имплантации. Это филиал столичного реабилитационного центра. За это время наработан хороший опыт выхаживания таких пациентов, обучены специалисты.

Недавно у нас работала комиссия, которая пришла к заключению, что врачи нашей больницы достигли такого уровня, что могут самостоятельно ставить импланты. Они прошли обучение в Москве, Санкт-Петербурге, Нур-Султане. Сейчас еще отправляем на мастер-класс лор-врача и будем полностью готовы к самостоятельной работе. Уже есть договоренность, что первые 10 имплантов приезжие специалисты установят сами. Для наших сотрудников это будет как бы генеральной репетицией перед самостоятельной работой.

Надеюсь, что у нас все получится, как получилось, к примеру, с лечением ретинопатии. Пластические операции на веках успешно проводит доктор Александр Новиков, прошедший обучение в институте Федорова и одной из клиник Санкт-Петербурга.

– Ануарбек Абдибекович, зная Вашу требовательность и организаторские способности, даже не сомневаюсь, что все сложится наилучшим образом и маленькие пациенты Туркес­танской области и Шымкента уже скоро смогут получать оперативную и качественную медицинскую помощь.

– Спасибо. Хочу поздравить всех медицинских работников страны с нашим профессиональным праздником. Сегодня возможности медицины безграничны, а значит, персонал должен постоянно работать над собой, чтобы освоить новые технологии и манипуляции.