Возможности сотрудничества между участниками нового Шелкового пути обсудят в Пекине

Форум сотрудничества СМИ "Один пояс – один путь" пройдет 21–22 сентября в Пекине, передает Kazpravda.kz.
Как сообщили БЕЛТА в редакции китайской газеты "Жэньминь Жибао", выступающей в качестве организатора мероприятия, участники встречи обсудят современные риски и вызовы, с которыми сталкиваются страны, расположенные вдоль экономического пояса "Шелковый путь", рассмотрят возможности интенсификации взаимовыгодного сотрудничества между ними, а также ознакомятся с ключевыми аспектами нынешней экономической политики Китая.
На форум приглашены крупнейшие СМИ и эксперты из стран Европы, Азии и Африки. В их числе – представители массмедиа из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Таджикистана.
Экономический пояс "Шелковый путь" – это проект создания транспортного, энергетического, торгового коридора между странами Центральной, Южной Азии и Европы. Идея создания проекта была выдвинута председателем КНР Си Цзиньпином в сентябре 2013 года.
