Возможную дату референдума назвал депутат

Депутат Мажилиса Арман Кожахметов, отвечая на вопросы журналистов в нижней палате Парламента РК, назвал возможную дату республиканского референдума по поправкам в Конституцию страны, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Мы ожидаем сегодня или завтра, возможно, будет указ Президента. Мы все это увидим в указе. Удобная дата, конечно, это выходной день. 5 июня - выходной день», - сказал мажилисмен.

Напомним, 29 апреля 2022 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев на ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана предложил провести республиканский референдум по изменениям в Конституцию страны.