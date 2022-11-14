Возможную причину гибели тюленей на Каспии назвал глава Минэкологии РК

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев отвечая на вопросы депутатов в ходе правительственного часа в Мажилисе высказал предположение, что недавняя гибель тюленей на Каспии вызвана выбросом сероводорода, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Он пояснил, что точная причина гибели животных будет установлена после соответствующей экспертизы.

"Тюлени, чтобы набрать кислород всплывают на поверхность, а затем уходят на дно. Возможно, был выброс газа, который стал причиной гибели. На сегодняшний день в Каспийском море обитают более 300 тысяч тюленей", – сказал он.

Напомним, на прошлой неделе на побережье Каспийского моря в Мангистауской области обнаружили 141 погибшего тюленя. Как сообщили в Минэкологии, на месте были отобраны все необходимые пробы. Предварительные результаты будут известны через 2 недели.