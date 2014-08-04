Возникновение культуры связали со снижением агрессивности и тестостерона

Результаты исследования представлены в журнале Current Anthropology, сообщает Лента.ру.

Роберт Чьери (Robert Cieri) и его коллеги сравнил надбровные дуги, форму лица и объем 13 черепов Homo sapiens старше 80 тысяч лет, 41 образца возрастом 38–10 тысяч лет и 1 367 черепа XX века (со всех уголков планеты). Главная тенденция развития черепа – сокращение надбровных дуг и уменьшение верхней трети лица. Все эти черты указывают на ослабленное действие тестостерона – мужского гормона, повышенную выработку которого нередко связывают с агрессивностью. Однако форма костей не может точно указать на физиологический механизм: сокращался ли уровень тестостерона в крови или количество рецепторов для этого гормона.

Хронологически снижение «гормона агрессии» совпадает со взлетом человеческой культуры. Хотя анатомически похожие на нас гоминиды появляются в палеонтологической летописи уже 200 тысяч назад, только спустя 150 тысяч лет на стоянках первобытных людей обнаруживаются многочисленные костяные и кремнёвые орудия, стрелы, рыболовные снасти и признаки использования огня.

Вероятно, из-за роста популяций больше Homo sapiens стали жить вместе, и необходимость сотрудничать (и учиться у других) выдвинула на передний план покладистость и сниженную агрессию. Людям пришлось научиться лучше относиться друг к другу, поясняют ученые.

Выводы Чьери частично подтверждаются сопоставлением двух родов приматов – агрессивных шимпанзе и мягких бонобо. Реагируя на стресс, организм первых вырабатывает тестостерон, а вторых – особый гормон стресса кортизол. Это накладывает свой отпечаток на отношения между обезьянами, а также на их анатомию: у бонобо также почти не увидишь надбровных дуг.