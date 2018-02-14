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Возобновили турнир
После чемпионата мира по хоккею с мячом команда «Акжайык» (Уральск) возобновила выступления во Всероссийских соревнованиях среди коллективов Высшей лиги. Дома казахстанцы принимали хоккеистов «Никельщика» (Верхний Уфалей). В первом поединке хозяева одержали убедительную победу – 8:3, а вчера соперники провели повторный матч.
Сейчас «Акжайык» занимает 4-е место в турнирной таблице, но наша команда по понятным причинам сыграла меньше матчей, чем остальные участники турнира. Впереди – «Знамя Удмуртия» (Воткинск), «Маяк» (Краснотурьинск) и «Локомотив» (Оренбург).