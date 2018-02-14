​Возобновили турнир

После чемпионата мира по хоккею с мячом коман­да «Акжайык» (Уральск) возобновила выс­тупления во Всероссийских соревнованиях среди коллективов Высшей лиги. Дома казахстанцы принимали хоккеис­тов «Никельщика» (Верх­ний Уфалей). В первом поединке хозяева одержали убедительную победу – 8:3, а вчера соперники провели повторный матч.

Сейчас «Акжайык» занимает 4-е место в турнирной таблице, но наша команда по понятным причинам сыграла меньше матчей, чем остальные участники турнира. Впереди – «Знамя Удмуртия» (Вот­кинск), «Маяк» (Краснотурьинск) и «Локомотив» (Оренбург).