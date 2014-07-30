Возобновить добычу нефти на Кашагане планируется в 2016 году – Карабалин

Возобновить добычу нефти на нефтегазовом месторождении Кашаган планируется в первой половине 2016 года, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на министра нефти и газа республики Узакбая Карабалина.

"Есть два варианта. При оптимистичном раскладе начало добычи на месторождении будет в первой половине 2016 года, а по второму варианту, с учетом полного завершения строительства газопровода, это вторая половина 2016 года. Но данные будут уточняться", – рассказал о планах глава ведомства на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

Министр напомнил, что после начала добычи на месторождении 11 сентября прошлого года на 28 дюймовых трубопроводах сернистого газа и нефти были обнаружены утечки. В дальнейшем работа на месторождении была приостановлена. Позже проверки выявили другие дополнительные трещины на сварных швах и по телу труб.

"Проведенные подрядчиком анализ и диагностика показали необходимость полной замены и газопровода, и нефтепровода. Это означает, что необходимо закупать 200 километров труб для полной замены обоих трубопроводов. И также провести работы по укладке. Сегодня уже имеется некоторое представление о том, какой будет сценарий ремонтно-восстановительных работ и возобновления добычи", – уточнил Карабалин.

Он отметил, что продолжаются исследования на заводах, где производятся трубы. Эти исследования необходимы для того, чтобы узнать качество изготовляемых труб в условиях эксплуатации на Кашагане.

"То есть заводы, которые будут поставлять трубы (на Кашаган – Прим. автора), сейчас проводят у себя дополнительные исследования, эти исследования связаны с определением коррозионной стойкости, они требуют определенного времени. В связи с этим, согласно базовому плану подрядчика, начало изготовления новых труб планируется в августе текущего года. Начало поставок первой партии труб планируется в декабре этого года", – отметил Узакбай Карабалин.