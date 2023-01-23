Возобновится обучение афганских женщин в вузах Казахстана

Международное сотрудничество , Образование
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Диасов Ораз
корреспондент

Смогут ли женщины Афганистана обучаться в вузах Казахстана, рассказал официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

«Была достигнута договоренность с афганскими властями и ЕС, который финансирует эту программу. В ближайшее время она (программа обучения женщин Афганистана в вузах Казахстана – прим. ред.) возобновится», – сообщил Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве.

Он также напомнил, что 19-20 января 2023 года в Брюсселе прошло третье заседание спецпредставителей государств Центральной Азии и Европейского союза по Афганистану. Казахстанскую делегацию возглавил посол по особым поручениям МИД Талгат Калиев. 

«В своем выступлении Талгат Калиев подчеркнул твердую приверженность Казахстана своим обязательствам по оказанию содействия афганскому народу. В данном контексте отмечена практика взаимодействия казахстанских аграрных предприятий со Всемирной продовольственной программой ООН. Так, в первой половине 2022 года в Афганистан было доставлено 456 тысяч тонн казахстанской муки. Подтверждено, что отечественные вузы продолжат активное участие в образовательной программе для афганских студентов в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане, финансируемой ЕС и реализуемой программой развития ООН», – резюмировал официальный представитель МИД РК. 

 

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