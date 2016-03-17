​Возобновлен экспорт электроэнергии

474
Алла ДЕМЕНТЬЕВА

– Благодаря поддержке Правительства РК задействованы свободные мощности Экибастузской ГРЭС-1 и Экибастузской ГРЭС-2 для осуществления экспортных поставок, – отметил по этому поводу председатель правления АО «Самрук-Энерго» Алмасадам Саткалиев.

Решения, принятые государственными органами Казахстана, соответствуют международной практике по стимулированию и поощрению экспортного потенциала электроэнергетической отрасли. Взаимовыгодные соглашения, заключенные между крупными субъектами оптового рынка электроэнергии двух стран, обеспечат валютные поступления, дополнительные объемы производства, услуг и доходов.

Напомним, в ноябре 2014 года поставки казахстанской электроэнергии прекратились на фоне снижения курса российского рубля к казахстанскому тенге. 

