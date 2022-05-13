Возобновление программы по утилизации старых авто и сельхозтехники ожидается в Казахстане

Первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр сообщил, что в ближайшее время ожидается возобновление программы по приему старой сельхозтехники и авто, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Жасыл даму» должны провести свои корпоративные процедуры. Это не простой процесс, так как был наложен арест на счета, которые были у РОПа, там 220 млрд тенге. Также ведется передача полномочий, компетенций и документации - это все займет определенное время. Но они обещают в ближайшее время эту программу возобновить», - сказал Роман Скляр.

При этом он отметил, что старые сертификаты будут действовать. Единственное, нужно будет дождаться соответствующего решения Антикоррупционной службы.

«Антикоррупционная служба давала информацию об уголовных правонарушениях про махинации с этими сертификатами, когда на одного человека было оформлено до 150 автомобилей и сельхозтехнника, якобы он сдавал. Поэтому здесь нужно просто подождать, чтобы они перевели это все в правовое русло», - резюмировал Роман Скляр.