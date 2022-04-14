Возобновляются полеты между Атырау и Астраханью

С 26 апреля казахстанская авиакомпания «Qazaq Air» возобновляет международные рейсы между городами Атырау и Астрахань с частотой 2 рейса в неделю. Об этом сообщило Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК, передает Kazpravda.kz.

Рейсы будут выполняться по вторникам и субботам на воздушном судне типа Bombardier Q400.

Полеты планируется выполнять в соответствии со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и опубликованным на сайте авиакомпании расписанием, добавили в МИИР.