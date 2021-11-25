Возобновляются прямые рейсы из Алматы в Дели

Авиакомпания "Air Astana" сообщила о восстановлении регулярного авиасообщения со столицей Индии, передает Kazpravda.kz.
Полеты будут выполняться с 16 декабря 2021 года 3 раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам на Airbus A320.
Вылет рейса из Алматы в 07:50, прибытие в Дели в 11.10. Обратный рейс из Дели в 12:20, с прибытием в Алматы в 16:40. Продолжительность рейса в одну сторону составит 3 часа 50 минут.
"Транзитным пассажирам из Киева, Бишкека, Стамбула, Тбилиси и Баку предлагаются удобные стыковки", - отметили в пресс-службе.
Стоимость билетов в эконом-классе в обе стороны, включая аэропортовые, топливные и другие сборы, начинается от 234 755 тенге, в бизнес-классе 453 419 тенге.
Всем пассажирам, вылетающим в Дели, включая детей, необходимо заполнить форму на портале www.newdelhiairport.in , а пассажирам старше 5 лет загрузить также отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не ранее чем за 72 часа до приезда.
Кроме того, перед посадкой на воздушное судно в стране отправления и после прилета каждый пассажир должен пройти процедуру термометрии. Если у путешественника будут выявлены симптомы коронавирусной инфекции, он будет отправлен на изоляцию в медицинское учреждение республики.
Невакцинированным или частично вакцинированным туристам необходимо будет сдать тест на COVID-19 по прибытии в Индию, пройти семидневный домашний карантин и сдать повторный тест ПЦР на восьмой день после прибытия. Полностью вакцинированные пассажиры освобождаются от этих требований, сообщили в авиакомпании.