Возраст городу к лицу Статьи 639 Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Их мнение о датировке возраста Шымкента очень важно, ведь подобные вопросы не решают­ся кулуарно, а выносятся на рассмотрение генеральной конференции ЮНЕСКО.



– Узнать возраст города можно по найденной керамике, ведь в то время еще не было ни монет, ни письменности, – заявил с трибуны конференции доктор исторических наук из Франции Лионетт Бертий. – Археологи проделали огромную работу. Есть керамика, погребения, сосуды, золотые изделия, которым, безусловно, более двух тысяч лет. Каждому периоду свойственна своя техника изготовления керамики, позволяющая определить примерный возраст артефактов.



Так высоко французский ученый оценивает результаты археологических изысканий, проведенных Институтом археологии им. Маргулана НАН РК, НИИ "Археологическая экспертиза" и ЮКГУ им. М. Ауэзова на городище Шымкент площадью порядка 4 га и расположенном в самом центре современного города. Ни один другой областной центр Казахстана не сохранил историческое ядро. Шымкенту в этом плане повезло, хотя значительная часть территории древнего поселения варварски разрушена при незаконных захватах земли и несанкционированном строительстве. На аэрофотоснимках 1934 года, хранящихся в областном историко-краеведческом музее, хорошо видна территория городища с остатками крепостных стен. Сейчас, к сожалению, от исторического центра Шымкента мало что осталось, но именно этот небольшой участок земли хранит в себе исторические артефакты, способные доказать или опровергнуть гипотезы ученых о времени возникновения города.



Реализация проекта "Археологическое изучение древнего Шымкента" стала, по сути дела, первым серьезным исследованием цитадели, хотя далеко не первой попыткой докопаться до ее истории. Первые пробы более или менее точной датировки возникновения поселения относятся еще к началу ХХ века. Тогда точкой отсчета основания города был взят ХІІ век.



Экспедиция Николая Подушкина вела здесь археолого-исследовательские работы в 60-х годах прошлого столетия, а спустя 20 лет на городище проводились охранные мероприятия. Тогда сделали небольшие шурфы и вскрыли часть крепостной стены цитадели, а также несколько домов постройки XVIII века. В раскопе была собрана коллекция керамики, в том числе поливной. В середине 90-х годов прошлого столетия после обильного дождя показалась столовая керамика, относящаяся к III–V векам нашей эры. Еще больше в необходимости проведения основательных раскопок ученые укрепились после того, как при проведении строительных работ на городище было обнаружено парное захоронение в хуме, относящееся к эпохе зороастризма. Это уже само по себе позволяло говорить о как минимум полуторатысячелетней истории города.



– Первое упоминание о Шымкенте как о городском поселении относится к 1365 году, – говорит генеральный директор Института археологии АН РК Бауржан Байтанаев. – Но город к тому времени существовал уже давно. Точные данные о его возрасте может дать только археология на основании исследования культурных слоев. Именно так был установлен возраст Бухары, Казани, Самарканда, Ташкента. Мы используем опыт и наработки наших соседей. За два года совместная экспедиция Института археологии и Южно-Казахстанского государственного университета обследовала городище Шымкент. Было сделано четыре стратеграфических раскопа, позволивших дойти до так называемого материкового пласта. В них обнаружены 10 археологических комплексов. Артефакты нижнего культурного слоя, находящегося на глубине 14 метров, датируются ІІІ–ІІ веками до нашей эры. Мы берем усредненный археологический возраст и считаем, что городу примерно 2 200 лет.



Находки, которые найдены на городище Шымкента, были тщательно изучены в ведущих археологических музеях мира. И путем сравнительного анализа было признано, что выводы, сделанные казахстанскими историками и археологами, имеют под собой достоверную основу. Чтобы весь мир официально признал дату рождения Шымкента, необходимо внести юбилейную дату в календарь ЮНЕСКО. А для этого нужно подать заявку и пройти ряд процедур. Их последовательность также обсудили участники научной конференции.



– Существует порядок утверждения исторических фактов, – рассказывает специалист по вопросам культуры Кластерного бюро ЮНЕСКО в Центральной Азии Юрий Пешков. – Если национальная комиссия подаст заявку, касающуюся определения возраста города, в ближайшее время, то на генеральной конференции ЮНЕСКО ее рассмотрят уже в 2016 году и вынесут решение. К заявке подают­ся также все материалы, обосновывающие возраст города. Следующий цикл юбилеев будет отмечаться в 2016–2017 годах. У Шымкента есть все шансы в это время отметить 2 200-летний юбилей.