Возраст новых возможностей

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Елена Мартынова

Более семисот жителей Карагандинской области улучшили свое благосостояние, став участниками проекта «Серебряный возраст».

Социальный проект «Серебряный возраст» реализуется в карагандинском регионе в течение двух лет. Он является важной частью Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы. Открывая социальные рабочие места, государство тем самым поддерживает не только своих граждан, но еще и бизнес. Каким образом? В течение трех лет субсидирует зарплаты работников предпенсионного возраста. А это дает тройной результат: помогает развитию предпринимательства, снижает уровень безработицы и повышает доходы населения.

В этом на личном опыте убедилась 60-летняя жительница Караганды Нафиса Мухитова. Еще недавно она была безработной, а потом, обратившись в городской карьерный центр и став участницей проекта «Серебряный возраст», устроилась на швейную фабрику. Теперь карагандинка не только получает стабильную зарплату, но и чувствует себя востребованным специалистом.

– По профессии я швея, но работала продавцом на рынке, – рассказывает Нафиса Мухитова. – Потом я уволилась и сидела дома. Думала, что уже не смогу найти работу. Но проект «Серебряный возраст» мне помог. Работать швеей мне нравится. Мы выпускаем спецодежду. У нас прекрасный коллектив, хорошая зарплата – до 200 тысяч тенге доходит, а бывает и выше. Все зависит от выработки.

До пенсии Нафисе Мухитовой осталось полгода. Однако она, достигнув 61-летнего возраста, не собирается увольняться. Женщина готова остаться на швейной фабрике, и руководство не против такой инициативы, ведь предприятиям легкой промышленности Карагандинской области не хватает рабочих рук.

– Сегодня на фабрике работает семь человек «серебряного» возраста, – говорит директор ТОО «Фирма Дедал» Равиль Шаипкин. – У нас существует кадровый голод, а программа «Серебряный возраст» помогает нам приобрести новых сотрудников. Благодаря ей люди старше 50 лет, которые не могут найти работу, получают востребованную профессию и зарабатывают хорошие деньги. У нас гарантированная зарплата – 180 тысяч тенге, но это не предел. Если сотрудник хочет получать больше, то он делает работу сверх нормы.

Художественная мастерская руководителя центра поддержки мастеров «Шебер» Натальи Вшивцевой тоже участвует в проекте «Серебряный возраст». Она готова принять на работу десять сотрудниц старше 50 лет. Пока здесь трудится одна мастерица предпенсионного возраста – Ирина Киселева. Она занимается изготовлением сувениров в национальном стиле.

– Я обратилась в центр занятости, потому что услышала о программе «Серебряный возраст». А мне до пенсии как раз три года осталось, – делится карагандинка Ирина Киселева. – И вот меня взяли на работу. По образованию я учитель рисования и черчения. Здесь, изготавливая сувениры, применяю все свои знания – и по шитью, и по рисованию, и по прикладному искусству. У меня интересная творческая работа. Большой плюс – от дома недалеко.

Отметим, в нынешнем году программа «Серебряный возраст» стала доступна для большего числа безработных. Раньше трудоустроиться по ней могли только те, кому до пенсии осталось три года и меньше. Теперь же участвовать в ней могут безработные казахстанцы в возрасте старше 50 лет. При этом государство в течение трех лет субсидирует зарплаты «серебряным» сотрудникам.

– Это происходит в три этапа, – объяс­няет заместитель директора Центра трудовой мобильности по Карагандинской области Даурен Кошкаралиев. – В течение 12 месяцев государство субсидирует 70% от зарплаты работника, принятого по программе «Серебряный возраст», в течение второго года – 65% и в течение третьего – 60%, но не более 30 МРП. К примеру, если сотруднику установили зарплату в 200 тысяч тенге, то в течение первых 12 месяцев государство выплачивает ему 103 500 тенге, то есть 30 МРП, а работодатель – 96 500 тенге.

Программа «Серебряный возраст» пользуется популярностью у жителей Карагандинской области. По ней за консультациями в карьерные центры уже обратились около тысячи человек, более 700 из которых трудоустроено. Самые востребованные специальности проекта «Серебряный возраст» – это учителя, бухгалтеры, продавцы, торговые представители, швеи и охранники. Средняя зарплата, по данным Центра трудовой мобильности по Карагандинской области, составляет 150 тыс. тенге.

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