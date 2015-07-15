Свежий выпуск Возрастет пассажиропоток Роза АМАНОВА

Как сообщает пресс-служба МИР РК, стороны договорились о значительном расширении прав на полеты между странами. По словам Талгата Ластаева, количество доступных для полетов казахстанских авиакомпаний городов Китая увеличилось в 2 раза. Теперь они смогут летать из любого города Казахстана не только в Пекин, Урумчи, Санью, но и в такие мегаполисы, как Шанхай, Сиань, Ченьгду. Авиакомпания «Скат» планирует открытие рейсов из Алматы в Сиань в 2015 году, из Астаны в Сиань, из Актау в Урумчи – в 2016 году, а также из Алматы и Астаны в Шанхай в 2017 году.

Авиакомпания «Эйр Астана» запланировала открытие рейсов из Астаны в Шанхай в 2019 году и в Ченьгду – в 2018-м. В 12 раз увеличено количество разрешенных маршрутов, в том числе достигнут 130-процентный рост количества рейсов в Китай. В планах китайских перевозчиков – открытие рейсов в Астану и Кызылорду. Согласно данным «Эйр Астаны», рост транзитного пассажиропотока из Китая через Казахстан за последние 3 года увеличился на 81% и составил 70 тыс. пассажиров.

По информации китайской стороны, объем выездного туризма Китая воздушным транспортом за 2014 год составил 115 млн человек. Привлечение даже 1% от этого объема превысит 10 млн пассажиров, что будет иметь огромный мультипликативный эффект для авиакомпаний и аэропортов Казахстана.



