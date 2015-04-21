Возродить интерес к детской литературе

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Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы
Начало этому популярному конкурсу, направленному на развитие современной детской литературы, было положено 2 апреля 2012 года – в Международный день детской книги. Основная цель – поддержка авторов детских произведений, воспитание патриотизма, любознательности, любви к чтению, родному языку и культурному наследию Казахстана. Участниками конкурса стали как уже известные, так и начинающие авторы. В нынешнем году в оргкомитет поступило свыше 250 работ.
«Нас радует, что растет не только количество, но и качество конкурсных произведений. В этом году наряду с известными детскими писателями их представили студенты и школьники, – говорит председатель жюри Ескен Елубай. – Отрадно, что поддержку казахской литературе сегодня оказывают и национальные компании».
Из 22 работ, попавших в финал путем тайного голосования (фамилии авторов не указывались), определены победители. Критерии оценки оказались простыми: язык изложения должен быть понятным и доступным, а тема – интересной, поскольку книги должны не только учить и развивать, но и воспитывать вкус, культуру чтения.
Обладателем Гран-при конкурса и денежной премии в 700 тыс. тенге стал поэт Серикбай Оспанулы. Первое место и 500 тыс. присудили Толымбеку Абдырайыму. Второе место и приз в 300 тыс. тенге каждому поделили Толеубай Ермекбаев и Кадырбек Куныпияулы. По 200 тыс. тенге получили лауреаты третьей премии – Сабит Дуйсенбиев, Шакен Кулисбайулы и Акылбек Кожаулы.

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