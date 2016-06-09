​Возродить сады Эдема

фото Юрия БЕККЕРА

Форум прошел с участием отечественных и зарубежных ученых, представителей посольства Франции в РК, местных исполнительных органов власти. Перед заседанием «круглого стола» гости ознакомились с выставкой фоторабот французского биолога и режиссера Катрин Пэкс, запечатлевшей дикие яблоневые сады Жетысу в один из приездов в нашу страну. Автор снимков устроила также показ документального фильма «Происхождение яблок, или Райские сады Эдема», снятого ею несколько лет назад на основе научных изысканий известного казахстанского селекционера, академика Аймака Джангалиева.

Картина повествует о том, как миллионы лет назад знаменитая яблоня Сиверса, зародившаяся в Заилийском и Джунгарском Алатау, начала свое путешествие по Великому шелковому пути и в итоге распространилась по всему миру. К слову, названа она так в честь петербургского ботаника Иоганна Сиверса, впервые описавшего это дикорастущее чудо природы еще в 1796 году во время путешествия по Центральной Азии. И только сов­сем недавно мировое экспертное сообщество признало яблоню Сиверса прародительницей большинства современных культурных сортов яблок. В фильме рассказывается также, что ныне покойный академик А. Джангалиев всю жизнь посвятил сохранению и изучению диких яблоневых лесов. В окрестностях Алматы ученый создал несколько селекционно-генетичес­ких резерватов и вывел 27 элитных сор­тов-клонов яблонь на основе их дикорастущих сородичей.

В ходе конференции генеральный консул Французской Республики в Алматы Патрик Ренар отметил, что в научной среде именно казахстанские реликтовые леса считаются родиной яблони Сиверса. И сегодня в горных районах Алматинской облас­ти произрастает самое большое количество этих плодовых деревьев в мире (63%). Не случайно международный фонд Benetton из Италии признал тяньшаньскую «дичку» историко-культурным наследием планеты.

По оценкам экспертов, яблоню Сиверса можно использовать для улучшения качества окультуренных сор­тов, повышения их устойчивости к различным паразитам и болезням. Как считают Катрин Пэкс и ее единомышленники, директор фонда Benetton Марко Томаро, член-корреспондент Национальной академии наук РК Наталья Огарь, необходимо сохранить уникальный генофонд диких яблоневых лесов Казахстана, наладить био­этическое сотрудничество ученых разных стран. Если использовать в селекционной работе яблоню Сиверса, можно спасти большое число плодовых садов в Европе, которые сегодня для защиты от вредителей обрабатывают тоннами химикатов. Тяньшаньская «дичка» – экологически чистый и полезный для здоровья продукт, его можно сделать национальным брендом Казахстана. Имеется огромный потенциал для развития садоводства, экспорта яблок, черенков и семенного материала.

Участники форума обозначили ряд актуальных проблем, требующих срочного решения. В их числе – нелегальная вырубка лесов в предгорьях Алматы, расчистка местности под выпас скота и интенсивная жилищная застройка окрестностей города. С каждым годом растущий мегаполис отбирает все больше лесных и горных массивов. Но если раньше дичку вырубали, чтобы на ее месте высадить культурные сорта, то теперь там строят элитные коттеджи и каменоломни. Словом, предстоит большая работа по возрождению «садов Эдема», ставших генетической базой для яблонь всего мира…

Остается добавить, что научно-практическая конференция состоялась в рамках проекта «Талдыкорган – город-сад». В текущем году местные власти планируют высадить 25 тыс. саженцев разных сор­тов, сделав тем самым символичес­кий подарок к 25-летию Независимости республики.