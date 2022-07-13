Создание области Улытау и возвращение Жезказгану статуса регионального центра подарили жителям надежду на возрождение и уход от банальных проблем моногородов.

В числе первоочередных задач

Жезказганская область перестала существовать в 1997 году, ее административный центр превратился в периферийный моногород. Начались сокращения в госорганах, утративших статус областных. Головные офисы предприятий передислоцировались в Караганду, да и люди стали постепенно уезжать в поисках лучшей жизни. Регион постепенно хирел, а мизерный бюджет не позволял решать его насущные проблемы.

В марте 2022 года Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана объявил о своем решении восстановить историчес­кую справедливость и возродить сакральный край.

– На территории прежней Жезказганской области следует образовать Улытаускую область. Город Жезказган вновь станет областным цент­ром. Создание отдельной облас­ти в этом регионе имеет не только экономическое, но и духовно-культурное значение, – сказал Глава государства, отметив огромный туристичес­кий потенциал региона и необходимость в полной мере реа­лизовать его производственные и логистические возможности.

В числе первоочередных задач, которые надлежит решить назначенным чиновникам, – развитие региона, проблемы экологии и повышение качества жизни населения.

Новообразованная область Улытау – одна из самых больших территориально, но по населению довольно малочисленная, здесь проживают всего около 226 тыс. человек. Состоит из двух районов – Жанааркинского и Улытауского, трех городов – Жезказгана, Каражала и Сатпаева.

Административным центром стал Жезказган – город металлургов, история которого неразрывно связана с деятельностью горно-металлургического комбината в лице компании «Казахмыс».

Промышленный регион активно развивался при СССР с вводом в эксплуатацию в 1971 году медеплавильного завода, новых рудников и обогатительной фаб­рики. Джезказганская область включала в себя города Джезказган, Балхаш, Каражал, Никольский и Приозерск, а также Улытауский, Жанааркинский и Шетский районы.

Помимо промышленных предприятий, в Джезказгане действовали заводы и комбинаты по производству молока, хлеба, мясных продуктов, трикотажная фабрика и кирпичный завод.

Регион едва не рухнул с распадом СССР – безработица, банкротство большинства предприятий... Джезказган держался из последних сил благодаря медному производству, но кризис чуть не уничтожил и бывший горно-металлургический комбинат, АО «Жезказганцветмет». Сохранить его сумели благодаря передаче в управление южнокорейской корпорации «Самсунг Дойчланд ГмБх», а после ее ухода – корпорации «Казахмыс».

До 2008 года, когда руководство корпорации приняло решение о переносе юридического адреса в Караганду, Жезказган находился в числе самых чистых и уютных городов области. Как признался однажды один из его бывших акимов, чиновников в город привозили специально, чтобы набирались опыта в сфере благоустройства.

Что, в принципе, неудивительно, ведь руководство медного гиганта вкладывало собственные средства в развитие региона, за строительство отвечало целое предприятие при «Казахмысе». С 1999 по 2008 год согласно евростандартам были построены спортивно-оздоровительный комплекс в горняцком Сатпаеве, медицинский комплекс в Жезказгане, ряд других социальных объектов. Спонсорская поддерж­ка компании охватывала почти все сферы – от образования до жилищно-коммунальной.

Правда, лишившись львиной доли налогов и части других финансовых вливаний, город стал приходить в запустение, увеличился отток населения.

С 2012 по 2018 год не было построено ни одного много­этажного жилого дома. Пришли в негодность городские дороги, водопроводные сети и очистные сооружения Жезказгана и Сатпаева. Решить проблемы призван Комплексный план развития региона, внедряемый Правительством с 2017-го.

Впрочем, разговоры и надежды на возвращение Жезказганской облас­ти не прекращались. Говорили об аймаке, независимой экономичес­кой зоне. Мечту исполнил Президент Касым-Жомарт Токаев, объя­вив о создании области Улытау.

Жители новой области с марта обсуждают перечень первоочередных задач и проблем, требующих решения. Некоторые из них готова исполнить корпорация «Казахмыс», которая вновь регистрирует свой юридический адрес в Жезказгане. Руководство компании уже объявило о выделении 25,4 млрд тенге на развитие региона.

От экологии – к медицине

Жезказганцы просят чистого воздуха и воды. Большая часть области Улытау – промышленный, экологически неблагополучный регион. Ежегодно здесь регистрируются высокие показатели по онкологическим, сердечно-сосудистым, бронхолегочным и другим заболеваниям.

Индекс загрязнения атмосферного воздуха в Жезказгане оценивается как высокий. Главная проб­лема для населения – выб­росы в атмосферу сернистого ангидрида от медьзавода, отмечено также негативное влияние этого предприятия на воду и поч­ву. Ввод в действие нового сернокислотного цеха мог снизить эмиссию в окружающую среду на 49%. Однако запланированный на 2022 год запуск перенесли на 2025-й.

На здоровье жителей города существенно отражается и крайне низкое качество питьевой воды. 70% живительной влаги город потребляет из Кенгирского водохранилища. Вместе с тем анализ качества поверхностных вод на водоемах в окрестностях Жезказгана показал большое загрязнение химическими элементами и нефтепродуктами в реках Каракенгир, Жезды, питающих водохранилище. Экологами установлено: причиной загрязнения реки Каракенгир является деятельность АО «Предприятие теп­ловодоснабжения» Жезказгана.

Строительство отдельных участков и реконструкция дейст­вующих Эскулинского, Уйтас-Айдосского и Кожамсеитского водоводов обеспечила бы жезказганцев нормальной питьевой водой. Работы планировали завершить еще в 2013 году, бюджетные миллиарды успели освоить, однако работы ведутся до сих пор. Горожане вынуждены покупать бутилированную воду для питья.

По данным НАО «Медицинский университет Караганды», Карагандинская область находится в числе лидеров по количеству онкозаболеваний и смертности от рака. В 2021 году было зарегист­рировано 213 новых случаев онкозаболеваний на 100 тыс. человек, причем эти цифры не стоит считать абсолютно точными, так как из-за ограничений во время пандемии многие не смогли пройти диагностику.

Несмотря на растущее с каж­дым годом число заболевших, жезказганским пациентам приходится ездить в онкоцентр Караганды на обследование, операции и химио­терапию – а это 500 км от дома. Схожая ситуация сложилась и в других медицинских направлениях. В регионе остро ощущается дефицит врачей, притом, что инфраструктура в сфере здравоохранения развивается гораздо активнее.

Жители области надеются, что дополнительные финансовые возможности привлекут больше молодежи и опытных медицинских сотрудников в регион, увеличится и число медицинских учреждений, оснащенных современной техникой.

Да будет город-сад

Пробелы благоустройства – самые актуальные темы, обсуждаемые жезказганцами в социальных сетях. Увеличение городского бюджета, по мнению граждан, позволит вернуть в город былой комфорт. Вместе с тем, помимо приведения в порядок дворов, дорог и улиц, жители региона просят обратить внимание и на другие проблемы жилищно-коммунального хозяйства. Среди них – полив зеленых насаждений, свое­временный вывоз контейнеров с мусором, уборка улиц.

Особого внимания требуют внутридворовые территории – не хватает детских и спортивных площадок, уличных спортивных тренажеров. Говоря о досуге, горожане вот уже несколько лет просят возобновить работу единственного в Жезказгане плавательного бассейна, закрытого из-за задолженности по коммунальным услугам. За время простоя его чаша начала разрушаться, на восстановление требуются дополнительные средства. Ну а пока жезказганцы ездят с детьми в бассейн соседнего города Сатпаева.

В целом в городе несколько спортивных учреждений, в секциях которых могут бесплатно заниматься начинающие спорт­смены, однако горожане считают, что спортучреждения должны быть в шаговой доступности – в каждом районе города.

Как уже было сказано выше, с 2012 по 2018 год в Жезказгане не было построено ни одного нового многоквартирного дома. Около половины всего жилого фонда здесь составляют здания, которым более полувека. Самые ветхие и аварийные строения, прозванные «деревянными», их в городе 26, начали отчуждать в госсобственность, чтобы снести, а на их месте построить многоэтажки.

Программа реновации, по за­мыс­лу акимата Жезказгана, позволит сократить число претендентов на льготное бюджетное жилье. Однако эта инициатива вызывает только нарекания и недовольство. Суммы компенсации оказались в два раза меньше рыночной стоимости аналогичного жилья в капитальном или панельном доме.

А равнозначную жилплощадь переселенцам из аварийных домов не предлагали по причине дефицита жилфонда. Весной городские власти пообещали организовать программу реновации по 137 устаревшим домам, однако хорошая затея не развивается из-за отсутствия спонсоров и инвесторов. Именно они должны будут предлагать жильцам старых домов равно­значные квад­ратные метры или компенсацию, чтобы получить право строить новый жилой дом на месте старого. Однако желающих так и не нашлось, вся надежда только на перспективу.

В целом в очереди на жилье стоят около 2 600 человек, их чис­ленность не становится меньше, несмотря на то что за последние четыре года в эксплуатацию было введено несколько новостроек.

Грандиозные планы по застройке левого берега Кенгирского водохранилища были предложены ТОО «Engineering centre ltd» в прошлом месяце, однако проект требует тщательной проработки.