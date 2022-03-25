С большим интересом восприняла Послание Главы государства народу Казахстана. Как ранее анонсировалось, предложения коснулись политических реформ. Президент заявил о повышении статуса Мажилиса и роли маслихатов. Например, будут внесены соответствующие поправки в закон, регламентирующие право Президента вносить на альтернативной основе не менее двух кандидатур на должности акимов с учетом результатов рассмотрения их кандидатур в маслихатах. Упраздняется право Президента снимать с должности районных и даже сельских акимов. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, мас­лихаты должны стать ключевым звеном местного самоуправления. Кстати, депутатский корпус Мажилиса будет формироваться на 70% на пропорциональной основе, на 30% на мажоритарной основе. Смешанная модель будет внедрена и на выборах маслихатов областей, появится также должность председателя маслихата. Я уверена, что эти новшества еще больше повысят самостоятельность представительных органов на местах.

Между тем в Казахстане теперь будет 20 регионов. По­явятся Абайская, Улытауская и Жетысуская области. Думаю, жители этих регионов с большим воодушевлением воспримут эти изменения в административно-территориальном устройстве, поскольку также кардинально будет пересмотрена система финансирования регионов.

В целом Глава государства предложил много инициатив, говорил о необходимости внесения порядка 30 изменений в Конституцию, заявил об усилении роли институтов гражданского общества и создании нового формата общественного диалога.

Уверена, что в период геополитической напряженности и построения нового Казахстана важно дать людям веру в зав­трашний день. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, нам нужно преодолеть взаимное отчуждение и возродить в обществе веру в реальность перемен. Мы сможем умножить созидательный потенциал нашего народа. Давайте созидать вместе!