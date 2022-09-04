Возросло число жертв пожара в оружейном магазине в Костанае

4 человека погибли при пожаре в оружейном магазине в городе Костанае, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Казахстана.

Напомним, 3 сентября в 11:20 часов в магазине «Оружейная палата» по проспекту Назарбаева в Костанае произошел пожар. Огонь затем перекинулся на СТО, здания магазина автозапчастей и столовой. Пожар охватил также 8 частных жилых домов, из них сгорели 3 двухэтажных коттеджа и сарай. Повреждены 6 автомобилей. Общая площадь пожара составила 2 500 квадратных метров.

Ранее сообщалось о двух погибших. Позже в высшем надзорном органе страны сообщили о еще двух жертвах ЧП.

«3 сентября в городе Костанае произошло возгорание охотничьего магазина «Оружейная палата». Пострадали 7 работников магазина, из них 4 погибли, 3 получили ожоги и госпитализированы», – проинформировали в Генпрокуратуре.

По факту начато досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

В ведомстве подчеркнули, что дело принято в производство специальных прокуроров ГП и прокуратуры Костанайской области.

Ход расследования взял на личный контроль генеральный прокурор.