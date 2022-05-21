Возросло число жертв взрыва в Шымкенте

В Министерстве здравоохранения РК заявили, что держат на контроле ситуацию в Шымкентском роддоме, рядом с которым сегодня произошел взрыв, сообщает Kazpravda.kz.

Напомним, в Шымкенте, в здании частной аптеки, расположенной рядом с областным перинатальным центром №1, произошел взрыв.

«К сожалению, жертвами трагического происшествия стали охранник Б. 1979 года рождения, рабочий Ш. 1980 года рождения и 1 новорожденный ребенок, которому было 18 дней. Еще пострадали 8 человек, все они госпитализированы в медучреждения города.

На момент происшествия в перинатальном центре находились 189 пациентов и 65 сотрудников. Все они передислоцированы также в другие медорганизации Шымкента. Организована работа группы психологов.

Кроме того, в экстренном порядке осуществляется работа по организации и изменению маршрутизации беременных и новорождённых по Туркестанской области.

Бригады медработников направляются в районные больницы для оказания перинатальный помощи на селе, так как ОПЦ №1 выполнял функции 3-го уровня и осуществлял госпитализацию беременных и новорождённых из 7 районов области», – сообщили в Минздраве.

Консультацию пострадавшим оказывает врачи Национального научного центра хирургии имени А. Сызганова.

Готовится соответствующий приказ о временной регионализации управления здравоохранения Туркестанской области, создан рабочий штаб в областной клинической больнице во главе с заместителем акима региона.

«Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения РК, на место происшествия выехал руководитель департамента охраны здоровья матери и ребенка МЗ РК.

Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших. Для помощи пострадавшим и расследования этой трагедии ведомством будут приняты все необходимые меры», – заключили в министерстве.

Отметим, по факту взрыва в Шымкенте сотрудники Енбекшинского районного управления полиции начали досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть человека». Назначены экспертизы.