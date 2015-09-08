Возрождается Шелковый путь

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Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область
В минувшую субботу КПП «Коргас» на казахстанско-китайской границе пересекла большая делегация гостей из КНР. Перед взором жителей Панфиловского района Алматинской области предстали путники, облаченные в наряды эпохи династии Тан: колоритные стражники с пиками и копьями, верблюды, груженные поклажей... Все они – участники каравана дружбы и сотрудничества «Китай – Казахстан: чайная культура Великого шелкового пути», организованного в честь 550-летия Казахского ханства.
Экспедиция проводится при поддержке акиматов Алматинской, Жамбылской областей и Алматы. Ее инициаторами выступили Ассоциация дунган Казахстана, китайская компания «И-ЗеФуца», Палата предпринимателей Алматинской области и общественный фонд «Международная академия культурного и экономического сотрудничества «Новый шелковый путь».
Большой торговый обоз выехал из города Сиань китайской провинции Шэньси. Его маршрут пройдет через Жаркент, Чунджу, Алматы и Кордай. Финальной точкой необычного, но захватывающего путешествия станет древний город Тараз, слывший одним из значимых центров на Великом шелковом пути, куда караванщики прибудут 8 октября.
На пограничном посту «Коргас» китайскую делегацию торжественно встретили представители общественности Панфиловского района. Здесь был развернут юрточный городок с богатым дастарханом, выставкой картин местных художников, качелями алтыбакан. Аксакалы прочитали бата, бабушки провели традиционный обряд шашу, состоялся концерт оркестра казахских народных инструментов. Местные этнокультурные цент­ры и творческие коллективы устроили яркое театрализованное представление, демонстрирующее, как в казахских аулах в старину встречали караваны из далеких стран.
Заместитель акима Алматинской области Бахтияр Унербаев поздравил участников экспедиции с прибытием в благодатный край Жетысу. Он отметил историческую значимость Великого шелкового пути, возрождение которого воплотит в жизнь идею Президента Нурсултана Назарбаева и Председателя КНР Си Цзиньпина по укреплению добрососедских двусторонних отношений, формированию Казахстана как торгового, туристического, логистического и делового хаба региона.
В ответном слове президент компании «И-ЗеФуца» Ма Хенгуанг и представитель ОФ «Международная академия культурного и экономического сотрудничества «Новый шелковый путь» Ахтан Байтурсынулы подчеркнули, что организованный ими караван впервые за последние несколько столетий проходит по местам самого известного торгового маршрута планеты. Уникальный проект призван воссоздать атмосферу древности, символизирует собой связь времен и народов. Не случайно караванщики надели старинные костюмы и везут самый популярный во все времена товар – чай. И не простой чай, а знаменитый плиточный лечебный Фуца, родина которого – провинция Шэньси.
По словам представителя Ассоциации дунган Казахстана Ильяса Щильязова, более 130 лет назад из Китая через территорию нашей страны шли торговые обозы с шелком, драгоценностями, чаем и пряностями. Участники нынешнего каравана пробудут в приграничном Панфиловском районе четыре дня, в течение которых посетят исторический музей «Жаркентская мечеть», ознакомятся с достопримечательностями нескольких сел. Затем путники встретятся с аксакалами и, получив их благословение, отправятся по маршруту в соседний Уйгурский район.
К слову, гостей покорил размах красочного шоу, устроен­ного в честь их прибытия, а местным жителям понравилась чайная церемония. Они спешили сфотографироваться на фоне верблюдов и колес­ниц, радушно приглашали караванщиков отведать блюда казахской и уйгурской кухни.
Ожидается, что по пути следования каравана тысячи казахстанцев увидят яркое зрелище и смогут сами поучаствовать в нем. Кроме того, в рамках программы запланированы деловые встречи, научные и культурные форумы. Кульминационным моментом всех проводимых мероприя­тий станет торжественное открытие Чайного дома в Таразе, где и завершат свой путь участники уникальной экспедиции.

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