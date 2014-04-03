Возрождая народные ремесла

Культура
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Нурсултан НАЗАРБАЕВ, Президент Республики Казахстан

В дни празднования Наурыза народные умельцы из разных регионов страны представили в Астане уникальную продукцию на ярмарке традиционных казахских ремесел в преддверии ЭКСПО-2017.

Выставка-продажа расположилась на первом этаже торгово-развлекательного центра «Хан Шатыр» и сразу привлекла внимание многочисленных посетителей. Ведь сложно пройти мимо уникального произведения, автора которого уж никак не назовешь рядовым ремесленником. 

Таковы, например, авторские картины художника-дизайнера из Костаная Арлана Анкауова – панно-аппликации из шкур и шерсти, в которых доминируют степные мотивы, а широчайшая цветовая палитра максимально отражает естественные тона. Одна из таких тонких работ – очаровательное изображение жеребенка, лежащего на зеленой траве. Кажется, только прикоснись к нему рукой, и он... сменит художественное пространство на реальное, выйдет из рамок картины и податливо пойдет за тобой. Создает свои творения мастер-прикладник в студии авторского дизайна интерьера Аrlan Design, которую основал вместе с братьями.

Более десятка мастеров народных промыслов представили на ярмарке изделия сотен наименований – это дизайнерская сувенирная продукция, куклы, коржины, тойбастары от столичной мастерицы Айнагуль Куангалиевой; оригинальные люстры-шаныраки из дерева, ставшие современным воплощением традиций, резные сундуки-тумбочки в стиле модерн, которые предлагает ИП «Шам-Шанырак». 

Несомненным успехом у гостей торгово-выставочной экспозиции пользовались и стильные кожаные аксессуа­ры под брендом Mukajan – декорированные казахскими узорами портмоне, кошельки, футляры для очков и ключей... 

Широчайший ассортимент войлочных изделий в этностиле – строгие чапаны, орнаментальные ковры, обувь, подушки, а также войлочно-шелковые палантины, бусы, аппетитные «яблоки» и яркие «тюльпаны» – представило ТОО «Аigul Line» из Алматы, которое и инициировало проведение необычной выставки в столице. По словам руководителя компании Айгуль Жансериковой, которую называют основателем казахстанской школы мастеров войлока, такие ярмарки проводятся с целью возрождения и популяризации традиционных казахских ремесел, а в преддверии ЭКСПО-2017 обретают особую актуальность.

– В Астану приедут миллио­ны туристов со всего мира, и им в качестве сувениров и подарков интересна будет уникальная национальная продукция, сделанная в Казахстане. Мы должны быть готовы предложить им ее, причем оригинальную, высокого качества, изготовленную в лучших народных традициях из основных материа­лов, которыми пользовались предки, – кожи, серебра. Особо ценится войлок как экологически чис­тый материал. 

Впрочем, и коммерческая составляющая при проведении подобных ярмарок играет немаловажную роль. Директор ТОО уверена, что традицион­ные ремесла, утратившие одно время актуальность, к счастью, постепенно возрождаются, способствуя тем самым развитию малого и среднего бизнеса. 

Как заверили организаторы, подобная ярмарка будет организована и к Дню Независимости республики. 

Гуляим ТУЛЕШЕВА

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