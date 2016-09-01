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​Возрождая Шелковый путь
Асет КАЛЫМОВ

В Астану и Алматы прибыла большая делегация из КНР: чиновники, журналисты, деятели науки и искусств. Цель визита – ознакомить казахстанцев с богатым культурным наследием Поднебесной, укрепить двустороннее сотрудничество в рамках создания Экономического пояса Шелкового пути.

В Национальной библиотеке в Алматы состоялось открытие зала культуры и литературы Китая, а также экспозиции интеллектуальных технологий, произведенных в КНР. Участников церемонии приветствовали ответственный секретарь Министерства культуры и спорта РК Куатжан Уалиев и заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПК Цуй Юуй Инь. Как подчеркнули спикеры, казах­станско-китайские отношения имеют глубокие исторические корни. Особое место занимает Великий шелковый путь – торговый маршрут древности, соединявший не только два соседних народа, но и служивший мостом дружбы между Азией и Европой. В последнее время активизируется сотрудничество РК и КНР в различных сферах и отраслях. Нынешний приезд китайской делегации в нашу страну – еще одно свидетельство укрепления диалога и стратегического парт­нерства.

Гости подарили библиотеке около 9 тыс. книг, а также представили на суд публики уникальные экспонаты прикладного искусства, музыкальные инструменты, китайские шахматы и шашки. Посетителей павильона обучали игре на древнем инструменте гуцинь, знакомили с искусством китайского письма, культурными традициями провинций Хэнань, Хубэй и Сычуань. В соседнем зале состоялась демонстрация научно-технических новинок Smart life.

Как отметил известный общественный деятель, культуролог Мурат Ауэзов, сегодня одна из актуальных задач – возрождение Шелкового пути. Достаточно вспомнить, что все наши средневековые города – Отрар, Тараз и другие – процветали в период, когда по торговому маршруту с Востока на Запад и обратно беспрерывно шли караваны с поклажей.

– Мы должны знать и изучать культуру Китая, менталитет и психологию соседей, – говорит ученый. – Считаю нужным открыть аналогичный зал литературы и искусства Казахстана в Китае, к примеру, в Пекинской библиотеке. Можно издавать совместно журналы на казахском и китайском языках, рассказываю­щие об истории и традициях обеих стран. Это будет способствовать взаимообогащению культур.

В этот же день в Алматы состоялась презентация туристического потенциала китайской провинции Сычуань, в рамках которой представители отечественных турфирм провели переговоры с коллегами из-за рубежа. Как сообщил руководитель управления туризма и внешних связей Алматы Тимур Дуйсенгалиев, сейчас разрабатывается региональный маршрут Бишкек – Алматы – Хоргос – Кашгар, который охватит большое число памятников культуры и природных объектов на территории трех стран: Казах­стана, Китая и Кыргызстана. В рамках данного проекта важно создать соответствующую инфраструктуру, учитывая, что ежегодно за рубеж выезжает около 150 млн китайцев.

Программа культурных мероприятий китайской делегации продолжится концертами «Узы дружбы на Шелковом пути» в Астане и Алматы. 

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