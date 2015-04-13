Возрождая Шелковый путь

Владимир ОСИПОВ
В ходе беседы Глава государства подчеркнул, что наша страна рассмат­ривает Иран в качестве близкого политического и экономического партнера, отношения с которым всегда развивались, несмотря на различные трудности, сообщила пресс-служба Президента.
– Со всеми главами государств Ирана я работал в доверительном ключе. С нынешним Президентом Х. Рухани в прошлом году мы встречались четыре раза. Между нашими странами имеется большой потенциал для сотрудничества. Проводится большая работа в рамках возрождения Великого шелкового пути. Железная дорога из Казахстана с выходом к Персидскому заливу внесет вклад в укрепление экономических связей. Также между нашими странами налажено взаимодействие по Каспийскому морю, благодаря чему данный вопрос должен найти свое решение, – сказал Глава государства.
Кроме того, Нурсултан Назарбаев поздравил М. Зарифа с результатами состоявшихся в Лозанне переговоров, достигнутыми благодаря плодотворной внешнеполитической работе Ирана.
– Казахстан также приложил усилия для разрешения данного вопроса. Возможно, не все проблемы еще сняты, но полученные итоги дают большие надежды на будущее, – сказал Президент.
В свою очередь М. Зариф передал Главе государства приветствие от Президента Исламской Республики Иран Х. Рухани.
Министр иностранных дел Ирана также выразил особую благодарность Нурсултану Назарбаеву за помощь в проведении переговоров со странами «шестерки» по иранскому ядерному вопросу.
М. Зариф отметил высокий уровень отношений между двумя странами.
– Казахстан и Иран являются дружественными государствами, имеющими общую историю и культуру. Между нашими странами имеется близость позиций по многим международным и региональным вопросам. С момента визита Президента Х. Рухани в Казахстан уровень взаимодействия между нашими странами в торгово-экономической сфере заметно возрос. Мы надеемся, что ответный визит Нурсултана Назарбаева в Иран придаст новый импульс укреплению экономических отношений, – подчеркнул министр.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Казахстан и Иран имеют большие перспективы развития сотрудничества в ряде отраслей.
– У нас есть хорошая основа для дальнейшего взаимодействия, связанного с транзитом сырья и полезных ископаемых, промышленностью и дорожным строительством. Иран намерен и дальше углублять сотрудничество с Казахстаном в этих и других областях. Мы уверены, что при поддержке Нурсултана Назарбаева наши отношения с Казахстаном будут все больше укреп­ляться, – сказал М. Зариф.

